Легко ли удалить аккаунт в Facebook

William B. Plowman/AP Images

Несмотря на извинения Facebook по поводу утечки пользовательских данных к аналитической фирме Cambridge Analytica, связанной с предвыборной кампанией Дональда Трампа, разгневанные пользователи начали кампанию #DeleteFacebook. Они призывают людей удалять свои аккаунты в социальной сети. Но для большинства пойти на такой шаг (или хотя бы подумать о нем) непросто с психологической точки зрения, а также из-за боязни потерять связь со знакомыми и клиентами.

Мэтт Картер, менеджер Idexx Laboratories из города Уэстбрук, штат Мэн, впервые серьезно задумался об удалении своего аккаунта в машине по пути домой, когда слушал новости о скандале вокруг Facebook. Но практически сразу подумал, что, возможно, стоит сообщить об этом своим друзьям в сети и посмотреть, как они отреагируют. Это рассмешило его: «Что за смешная цепочка мыслей. Как глубоко уже Facebook засел в нас». Картер понял, что это прекрасная идея для поста в Facebook, который и опубликовал дома.

Для некоторых #DeleteFacebook – это возможность удалить аккаунты, которые они в любом случае собирались закрыть. Предприниматель и писатель из Новой Зеландии Дерек Сайверс на прошлой неделе удалил три своих страницы в Facebook. По его словам, он использовал их только для рекламы и они вызывали у него неприятные эмоции: «Настоящие друзья у меня не в Facebook». Этот шаг не беспокоит Сайверса, у которого скоро выходят три новые книги, поскольку у него более 300 000 подписчиков в Twitter.

Художнику из Нью-Йорка Мэну Бартлетту в этом плане повезло меньше. Когда он удалил свой аккаунт в 2012 г., ему казалось, что он выступает против растущего влияния интернет-гиганта. Но Facebook был для него одним из основных способов взаимодействовать со своей аудиторией и рекламировать свое искусство. После удаления аккаунта Бартлетт потерял примерно половину поклонников, коллекционеров, кураторов и партнеров из галерей. Теперь он работает заместителем директора по социальным сетям в медиакомпании Topic и философски относится к смене карьеры. «Раньше я едва зарабатывал на жизнь», - признается Бартлетт и отмечает, что теперь может заниматься искусством, не беспокоясь о деньгах.

Писательница и блогер из Флориды Дениз Стирк не решалась удалить приложение Facebook с телефона, когда поняла, что оно мешает ей воспитывать детей. «Я люблю Facebook. Сильно люблю», - написала она тогда в блоге. Поэтому Стирк решила не удалять аккаунт полностью, а заходить в Facebook только с компьютера. Это не так удобно, поэтому она стала делать это редко. Тяжелее всего было объяснять удивленным людям, что она может прекрасно обходиться без Facebook, рассказывает она. Хотя недавно она снова стала заходить в соцсеть, чтобы следить за новостями о стрельбе в местной школе во Флориде.

Другим развод с Facebook дается психологически тяжело. Французский веб-дизайнер Тома Паризо решил покинуть Facebook в конце 2014 г., так как почувствовал, что «стал относиться к людям, как к новостям». Но его пугало это решение: вдруг он потом передумает? «Это как стать вегетарианцем, а через две недели снова есть мясо», - отмечает он. Также Паризо беспокоился о том, что другие подумают о его отношении к друзьям.

Когда Паризо начал удалять аккаунт, Facebook попытался усилить его сомнения, показывая ему фотографии друзей и спрашивая, уверен ли он в своем решении. В какой-то момент Паризо подумал: «Возможно, я совершаю ошибку и моя жизнь действительно закончится». Сила воли взяла верх над эмоциями, поскольку Facebook заставлял его чувствовать, что он собирается сделать что-то «ненормальное». Но практически сразу после удаления аккаунта Паризо почувствовал трудности жизни без Facebook: он собирался пойти на новогоднюю вечеринку, но забыл записать адрес и не знал, куда идти.

Картер из Уэстбрука тоже сомневался. С одной стороны, благодаря уходу из Facebook у него появилось бы больше свободного времени. Но, с другой стороны, его круг общения резко бы сократился. Он понял, что ему будет не хватать новостей о старых знакомых и дальних родственниках. «Они все исчезли бы в ту минуту, когда я нажму кнопку «удалить», - говорит Картер. Поэтому он решил пойти на компромисс – меньше сидеть в Facebook и делать посты лишь изредка, чтобы оставаться на связи с родственниками. Хотя он подозревает, что лишь откладывает неизбежное.

Тем не менее Facebook остается сильным искушением. Пост Картера о том, почему он не удалил свой аккаунт, набрал 60 лайков, смеющихся смайликов и сердечек, а также 12 комментариев. Один из них был от его друга Дэвида: «Я собирался удалить Facebook, но тогда я не смог бы прокомментировать это и дать тебе знать, что я и согласен с тобой, и не согласен...»

Перевел Алексей Невельский