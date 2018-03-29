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Facebook запретит собирать данные пользователей для таргетированной рекламы

Facebook лишит агрегаторы данных возможности собирать информацию о пользователях социальной сети для настройки таргетированной рекламы, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

«Мы уведомляем рекламодателей в том, что закрываем "партнерские категории". Этот продукт позволял сторонним агрегаторам информации предлагать свой таргетинг непосредственно на платформе Facebook», — говорится в сообщении.

В частности, компания прекратит сотрудничество с Acxiom Corporation — мировой компанией, которая занимается маркетинговыми и сервисными задачами, а также собирает базу данных поведения пользователей в сети.

Ранее Facebook объявил об изменениях в настройках конфиденциальности, которые должны помочь пользователям контролировать свои данные. Изменить или удалить информацию на странице в социальной сети станет проще.

Эти меры принимаются на фоне скандала с утечкой данных пользователей Facebook. Как сообщалось ранее, британская компания Cambridge Analytica в 2015 г. собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.