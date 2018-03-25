Цукерберг выкупил рекламные полосы в британских газетах, чтобы извиниться за утечку

Цукерберг снова заявил, что компания злоупотребила доверием пользователей, допустив утечку, и пообещал сделать Facebook лучше Stephen Lam / REUTERS

Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг выкупил рекламные полосы в нескольких британских газетах, чтобы извиниться перед пользователями за утечку личных данных. Объявление с извинениями появилось, в частности, в газете The Observer, которая одной из первых рассказала об утечке.

«На нас лежит ответственность по защите вашей информации. Если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем [такого доверия]», – говорится в сообщении, подписанном Цукербергом. Объявление напечатано простым черным текстом на белом фоне и сопровождается крошечным логотипом Facebook. Цукерберг снова заявил, что компания злоупотребила доверием пользователей, допустив утечку, и пообещал сделать Facebook лучше.

Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

When a billionaire reveals himself from under the table and cwies and cwies and cwies... 'IT WASN'T ME' 😭 #Zuckerberg pic.twitter.com/sLEfiW9Xjx — barry fry / deadhead (@bazzanagnagnag) 25 марта 2018 г.

Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган. Он нашел уязвимость в работе Facebook и создал приложение на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.

Цукерберг признал, что социальная сеть виновата в утечке персональных данных своих пользователей. «Это нарушение доверия между Facebook и людьми, которые делятся с нами своими данными и ожидают, что мы их защитим. Мы должны это исправить», – написал он в четверг, 22 марта, на своей странице в Facebook.

#Facebook boss Mark Zuckerberg has taken adverts in the Sunday newspapers to say sorry for the leak of users' data #CapitalReports pic.twitter.com/ceGlAmRwRE — Capital London News (@CapitalLONnews) 25 марта 2018 г.

По его словам, Facebook еще в 2014 г. ужесточил доступ приложений к личным данным пользователей и в ближайшее время предпримет дополнительные меры. Например, Facebook закроет приложениям доступ к данным пользователей, которые не открывали его три месяца. По умолчанию программы будут иметь доступ лишь к имени, фотографии и адресу электронной почты. Facebook также проверит все приложения, которые собирали персональные данные до 2014 г. Разработчики, не согласные на проверку, будут удалены с платформы.

В связи со скандалом многие пользователи решили удалить свои страницы из социальной сети. В пятницу, 23 марта, к движению #deletefacebook присоединился основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и удалил страницы своих компаний в Facebook. Некоторые рекламодатели отказались от рекламы в Facebook, сообщает Reuters. В частности, такое решение приняли Mozilla и немецкий банк Commerzbank.

По данным агентства, капитализация Facebook за неделю упала на $58 млрд. Группа инвесторов, которые понесли финансовые потери из-за падения котировок социальной сети, подала иск к Facebook, сообщил 22 марта телеканал CNN. Истцы обвиняют компанию в том, что она «нарушила собственные правила защиты личной информации, позволив третьей стороне получить доступ к личным данным миллионов пользователей без их согласия». Инвесторы требуют компенсации, размер которой не уточняется.

19 марта Европарламент призвал провести расследование в отношении Facebook. О необходимости проведения расследования заявляла и прокуратура американского штата Массачусетс. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова пообещала «жесткие меры» в отношении социальной сети Facebook в связи с утечкой данных пользователей. «Злоупотребление данными 50 млн пользователей Facebook абсолютно неприемлемо», – сказала Юрова в интервью Bild. Она добавила, что ждет от руководства Facebook дальнейших объяснений. В частности, она хочет выяснить, в какой степени оказались затронуты интересы европейских пользователей.

Cambridge Analytica – частная аналитическая компания, занимающаяся организацией избирательных кампаний в интернете с использованием технологий глубинного анализа данных.

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