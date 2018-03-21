Цукерберг признал вину в утечке данных 50 млн пользователей Facebook

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Цукерберг признал, что Cambridge Analytica нашла уязвимость в защите соцсети и воспользовалась этим
Marcio Jose Sanchez / AP
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг прокомментировал на своей страничке в социальной сети скандал из-за утечки персональных данных 50 млн пользователей. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica получила их от профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана. Он разработал тест, который прошли около 300 тысяч человек, что позволило Когану собрать данные о 50 млн пользователей Facebook. Получив эти данные, Cambridge Analytica использовала их для создания алгоритма, выявляющего предпочтения американских избирателей. При помощи созданного на основе алгоритма приложения во время президентской кампании в США осуществлялась адресная рекламная рассылка.
Цукерберг признал, что Коган нашел уязвимость в соцсети и воспользовалась ей, собрав в 2013 г. персональные данные большого количества пользователей. «В 2015 г. мы узнали от журналистов из The Guardian о том, что Коган поделился данными разработанного им приложения с Cambridge Analytica», - отметил Цукерберг. По его словам, это не соответствует политике компании, поэтому соцсеть сразу же закрыла Когану доступ к персональным данным, запретила использовать разработанное им приложение и потребовала от Когана и Cambridge Analytica удалить информацию о всех персональных данных, полученных незаконным путем. По его словам, на тот момент они предоставили доказательства того, что требования соцсети выполнены.
«На прошлой неделе мы узнали от The Guardian, the New York Times и Channel 4 о том, что Cambridge Analytica, возможно, не удалила данные, которые она получили. Мы немедленно запретили ей пользоваться любыми из наших услуг. Cambridge Analytica утверждает, что они уже удалили данные и согласились на экспертизу, которую мы решили провести для подтверждения этого», - написал Цукерберг.
Основатель Facebook признал, что социальная сеть виновата в утечке персональных данных своих пользователей. «Это нарушение доверия между Facebook и людьми, которые делятся с нами своими данными и ожидают, что мы их защитим. Мы должны это исправить», – сказано в публикации.
По его словам, Facebook еще в 2014 году ужесточил доступ приложений к личным данным пользователей и в ближайшее время предпримет дополнительные меры. Например,Facebook закроет приложениям доступ к данным пользователей, которые не открывали его три месяца. По умолчанию программы будут иметь доступ лишь к имени, фотографии и адресу электронной почты. Facebook также проверит все приложения, которые собирали персональные данные до 2014 года. Разработчики, не согласные на проверку, будут удалены с платформы.
21 марта группа инвесторов подала иск к Facebook из-за скандала с утечкой персональных данных, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные федерального суда Северного округа штата Калифорния. Иск подан от имени инвестора Фан Юан и всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook. За последние два дня акции компании подешевели более чем на 7%.
19 марта Европарламент призвал провести расследование после появления информации в СМИ о незаконном сборе персональных данных пользователей Facebook. О необходимости проведения расследования заявляла и прокуратура американского штата Массачусетс.
Cambridge Analytica - частная аналитическая компания, занимающаяся организацией избирательных кампаний в интернете с использованием технологий глубинного анализа данных.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт