Цукерберг признал вину в утечке данных 50 млн пользователей Facebook

Цукерберг признал, что Cambridge Analytica нашла уязвимость в защите соцсети и воспользовалась этим Marcio Jose Sanchez / AP

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг прокомментировал на своей страничке в социальной сети скандал из-за утечки персональных данных 50 млн пользователей. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica получила их от профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана. Он разработал тест, который прошли около 300 тысяч человек, что позволило Когану собрать данные о 50 млн пользователей Facebook. Получив эти данные, Cambridge Analytica использовала их для создания алгоритма, выявляющего предпочтения американских избирателей. При помощи созданного на основе алгоритма приложения во время президентской кампании в США осуществлялась адресная рекламная рассылка.

Цукерберг признал, что Коган нашел уязвимость в соцсети и воспользовалась ей, собрав в 2013 г. персональные данные большого количества пользователей. «В 2015 г. мы узнали от журналистов из The Guardian о том, что Коган поделился данными разработанного им приложения с Cambridge Analytica», - отметил Цукерберг. По его словам, это не соответствует политике компании, поэтому соцсеть сразу же закрыла Когану доступ к персональным данным, запретила использовать разработанное им приложение и потребовала от Когана и Cambridge Analytica удалить информацию о всех персональных данных, полученных незаконным путем. По его словам, на тот момент они предоставили доказательства того, что требования соцсети выполнены.

«На прошлой неделе мы узнали от The Guardian, the New York Times и Channel 4 о том, что Cambridge Analytica, возможно, не удалила данные, которые она получили. Мы немедленно запретили ей пользоваться любыми из наших услуг. Cambridge Analytica утверждает, что они уже удалили данные и согласились на экспертизу, которую мы решили провести для подтверждения этого», - написал Цукерберг.

Основатель Facebook признал, что социальная сеть виновата в утечке персональных данных своих пользователей. «Это нарушение доверия между Facebook и людьми, которые делятся с нами своими данными и ожидают, что мы их защитим. Мы должны это исправить», – сказано в публикации.

По его словам, Facebook еще в 2014 году ужесточил доступ приложений к личным данным пользователей и в ближайшее время предпримет дополнительные меры. Например, Facebook закроет приложениям доступ к данным пользователей, которые не открывали его три месяца. По умолчанию программы будут иметь доступ лишь к имени, фотографии и адресу электронной почты. Facebook также проверит все приложения, которые собирали персональные данные до 2014 года. Разработчики, не согласные на проверку, будут удалены с платформы.

21 марта группа инвесторов подала иск к Facebook из-за скандала с утечкой персональных данных, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные федерального суда Северного округа штата Калифорния. Иск подан от имени инвестора Фан Юан и всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook. За последние два дня акции компании подешевели более чем на 7%.

19 марта Европарламент призвал провести расследование после появления информации в СМИ о незаконном сборе персональных данных пользователей Facebook. О необходимости проведения расследования заявляла и прокуратура американского штата Массачусетс.

Cambridge Analytica - частная аналитическая компания, занимающаяся организацией избирательных кампаний в интернете с использованием технологий глубинного анализа данных.

