Новости
Технологии
Новости

Инвесторы подали иск к Facebook из-за скандала c Cambridge Analytica

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа инвесторов подала иск к Facebook в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica, сообщает CNN со ссылкой на данные федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Групповой иск подан от имени инвестора по имени Фан Юан и всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook. За последние два дня акции компании подешевели более чем на 7% в связи со скандалом.

Истцы обвиняют Facebook в том, что он «нарушил собственные правила защиты личной информации, позволив третьей стороне получить доступ к личным данным миллионов пользователей без их согласия», а также «делал заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления». Инвесторы требуют компенсации, размер которой не уточняется.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica собрала данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Алгоритм позволял рассылать пользователям политическую рекламу с целью потенциально повлиять на их голоса на выборах.

Facebook пояснил, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью. В связи с этим аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

10 главных кибератак в истории человечества

Бизнес
Новости

Bloomberg нашел нового долларового миллиардера в России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ростовский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди после продажи «Донского табака» японской корпорации Japan Tobacco пополнит список российских долларовых миллиардеров, сообщает Bloomberg.

Japan Tobacco 16 марта сообщила о покупке «Донского табака» примерно за 100 млрд руб. с учетом долга в 10 млрд руб., или за $1,76 млрд. Транзакция, которая, как ожидается, будет проведена в III квартале этого года, позволит Саввиди войти в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. О том, что сделка может сделать Саввиди долларовым миллиардером, ранее писал российский Forbes.

Bloomberg отмечает, что о сделке Саввиди было объявлено через пять дней после инцидента на футбольном матче в Греции. Предприниматель, владеющий греческим клубом ПАОК, прервал игру команды с АЕК в Салониках. Незадолго до конца матча при счете 0:0 Саввиди выбежал на поле и набросился с обвинениями на арбитра, который не засчитал гол его команды. Бизнесмена от судьи отвели охранники. Впоследствии Саввиди принес извинения за поступок.

«Донской табак», входящий в группу «Агроком» Саввиди, - последний российский независимый производитель сигарет. Рынок давно поделен между транснациональными компаниями: кроме Japan Tobacco это Philip Morris и British American Tobacco. Приобретая «Донской табак», японская корпорация получит 6,7% российского рынка сигарет. Это одна из крупнейших сделок в истории российского табачного рынка.

«Агроком» также владеет одним из крупнейших в мире производителем пищевой упаковки «Атлантис-пак» и производителем колбас «Тавр». На развитии этих проектов группа намерена сконцентрироваться после закрытия сделки с Japan Tobacco. Гендиректор «Агрокома» Сергей Сапотницкий подчеркивал, что решение о продаже «Донского табака» – взвешенное и продуманное: с учетом обстоятельств, сложившихся на рынке – падения продаж, ужесточения регулирования и акцизной политики, роста теневой составляющей – стало очевидно, что возможности для развития предприятия год от года сокращаются.

Продажи сигарет в России падают последние восемь лет, как и их легальное производство. Рынок нелегальной продукции, напротив, растет: в 2017 г. в два раза, по данным Nielsen. Государство продолжает ужесточать регулирование рынка: закрытая выкладка в магазинах, запрет на рекламу и курение в общественных местах. Кроме того, чиновники не первый год грозят ввести обезличенную упаковку.

Знакомый Саввиди говорил «Ведомостям», что предприниматель давно собирался продать компанию – он понимал, что своими силами уже не сможет развивать этот бизнес.

С 2012 г. Саввиди активно инвестировал в Грецию. Там он приобрел футбольный клуб PAOK, производителя сигарет SEKAP (компания вошла в сделку с Japan Tobacco), контроль в производителе минеральной воды Souroti и вместе с пулом инвесторов вложился в порт Салоники. Тогда же российский бизнесмен получил гражданство Греции.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

 

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Совет директоров «Газпрома» одобрил привлечение кредитов до 4 млрд евро

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров «Газпрома» одобрил привлечение в 2018 г. двусторонних и клубных кредитов на сумму до 4 млрд евро, сообщает компания. В решении совета директоров говорится, что привлечение кредитов на общую сумму, не превышающую в совокупности 4 млрд евро, не требует согласования при соблюдении следующих условий: процентная ставка не более EURIBOR+2,5% годовых, единовременная комиссия – не более 1,5% от суммы кредита, со сроком привлечения не более 5 лет.

В этом году у «Газпрома» рекордная программа заимствований – 417 млрд евро, пишет «Интерфакс». С начала года компания разместила облигации в рублях, евро и швейцарских франках – всего примерно на 127 млрд руб.

С учетом одобренных 4 млрд евро компания почти полностью выбирает лимит заимствований до конца года (по текущим курсам сумма сделанных и одобренных займов складывается на уровне 410 млрд руб.).

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Бизнес
Новости

«Лаборатория Касперского» откроет первый «центр прозрачности» в Европе

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Разработчик программного обеспечения «Лаборатория Касперского», чья штаб-квартира расположена в Москве, до конца года планирует открыть «первый центр прозрачности» в Европе, следует из сообщения компании. «Сейчас мы завершаем работу над планом открытия в этом году первого центра прозрачности, который будет расположен в Европе», - говорится в сообщении. По мнению «Лаборатории Касперского», шаг продемонстрирует открытость компании и то, насколько принципиальное значение для нее имеет надежность продуктов, а также «гарантии отсутствия внешнего вмешательства в них».

О какой именно европейской стране идет речь, «Лаборатория Касперского» не уточнила. Агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компании сообщает, что компания планирует открыть собственный центр обработки данных в Швейцарии. По данным агентства, решение компании обусловлено стремлением снять напряженность в отношениях с правительствами некоторых западных стран, полагающими, что Россия использует антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского» для шпионажа за ее пользователями.

Один из собеседников агентства, знакомый с планами компании, отметил, что «триггером» для создания швейцарского центра обработки данных стали обвинения США в адрес «Лаборатории Касперского». В то же время, по его словам, это не единственная причина. «Мир меняется», - рассуждает он, замечая, что сейчас на первый план выходят «балканизация и протекционизм».

В новом центре будет проводиться независимый анализ исходного кода и обновлений программного обеспечения, сообщила «Лаборатория Касперского». Позже компания обещает открыть еще несколько подобных центров в Северной Америке и Азии, говорится в сообщении. Близкий к компании источник заявил агентству, что новый проект - «не просто PR-трюк», а компания действительно меняет свою инфраструктуру.

Летом 2017 г. власти США обвинили «Лабораторию Касперского» в шпионаже и связях с российскими спецслужбами. В сентябре 2017 г. министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям устанавливать и использовать софт российской компании, беспокоясь, что она «может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем». Компания решительно опровергала причастность к шпионажу, пообещала открыть «центры прозрачности» в разных регионах, чтобы развеять подозрения в свой адрес, и пытается оспорить запрет американских властей.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Владелец водки «Путинка» передал управление брендом заводу «Кристалл»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

С конца февраля московский завод «Кристалл» получил от владельца водки «Путинка» права на управление брендом, рассказал «Коммерсанту» гендиректор предприятия Роман Малышев.

«Кристалл» станет единственным производителем «Путинки» и будет отвечать за ее дистрибуцию. По словам Малышева, завод уже практически договорился примерно с десятью крупными дистрибуторами, работающими по всей России, о продажах «Путинки» вместе с другими брендами предприятия. Гендиректор московского дистрибутора алкоголя «Регион-50» Николай Лаушкин подтвердил договоренности с «Кристаллом» и начало отгрузки продукции.

Решение передать управление «Путинки» «Кристаллу» связано с проблемами ее дистрибуторов — «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово». «Статус-групп» продавала «Путинку» с 1 января 2016 г., а в начале 2017 г. объединила дистрибуцию с ГК «Кристалл-Лефортово». В феврале 2018 г. «Статус» подал в суд заявление о собственном банкротстве. Долг компании перед «Кристалл-Лефортово» превысил 6 млрд руб. и вынудил последнюю остановить три своих завода, выпускающих в том числе «Путинку». Директор по маркетингу «Кристалл-Лефортово» Алла Постнова подтвердила газете, что в этом году компания перестанет заниматься «Путинкой».

От финансовых трудностей «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп» пострадал и «Кристалл», принимавший от них заказы на производство брендов. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предприятия к «Статусу» на 1,19 млрд руб., по оставшейся сумме долга заключено мировое соглашение. Из-за непогашенных перед заводом долгов «Кристалл» с июля 2017 г. работал с перебоями, но в апреле производство вернется в нормальный режим, пообещал Малышев.

Кауфман, сейчас работающий бренд-директором «Кристалла», намерен вернуть «Путинке» утраченные позиции. «У меня уже был опыт реанимации "Путинки" в 2015 г., когда она возвращалась на четвертое место по продажам. Надеюсь, что в эту же реку мне получится войти и в третий раз», — сказал Кауфман.

«Путинка» была придумана в 2003 г. маркетологом Станиславом Кауфманом и до 2011 г. входила в топ-3 самых продаваемых водок в России. По данным Nielsen, сейчас «Путинка» не входит даже в топ-40 продаваемых водок. «Кристалл» разливал «Путинку» с начала ее существования.

В 2018 г. планируется выпустить не менее 500 000 дал «Путинки» против разлитых 176 350 дал «Кристаллом» и 82 480 дал заводами «Кристалл-Лефортово» в 2017 г., а в 2019 г. водка должна вернуться в топ-5. В 2010 г. объем «Путинки» достигали 4,5 млн дал. По данным «Коммерсанта», чтобы войти в пятерку лидеров, «Путинке» нужно выйти на объем свыше 2,5 млн дал.

По данным Роспатента, нынешним правообладателем «Путинки» является ООО «Реал-инвест», бенефициаром которой участники рынка называют владельца СМП банка Аркадия Ротенберга, пишет «Коммерсантъ».

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Минкульт отказался возвращать коллекционерам из Германии картину «Христос во гробе»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство культуры отказалось исполнить постановления Конституционного и Верховного судов (КС и ВС) о возврате шедевра Карла Брюллова «Христос во гробе», арестованного ФСБ в 2003 г., коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер, сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на отмену конфискации картины Минкульт официально удерживает ее в составе Музейного фонда и коллекции Государственного Русского музея шестнадцатый год без права реставрации и экспонирования. Владельцы привезли картину из Европы на экспертизу, но она была арестована ФСБ и оставлена в музее в качестве вещественного доказательства. Жалобу коллекционеров рассматривает Генпрокуратура.

7 марта 2017 г. КС признал нарушением Конституции изъятие картины в госсобственность без обвинительного приговора через два года после прекращения дела о контрабанде (неправильном таможенном оформлении), в которой обвинялся Певзнер. Президиум ВС пересмотрел ранее принятое решение о конфискации, оставив в силе противоположное решение Леноблсуда, и постановил вернуть картину законным владельцам.

Еще в начале 2018 г. в Минкульт поступило письмо Выборгского горсуда с предписание исполнить вступившее в силу решение о возврате картины.

В феврале пресс-служба Минкульта сообщила газете, что основания для исключения картины из Музейного фонда отсутствуют, поскольку в отношении Певзнера «возобновлено производство по уголовному делу». В марте министерство уточнило, что картина остается в музее как «вещественное доказательство» по делу о контрабанде «в связи с возобновлением судебного разбирательства в Выборгском суде». На вопрос, намерен ли Минкульт исполнить решение президиума ВС, изданию сообщили, что в этом постановлении «нет решений, касающихся полномочий Министерства культуры».

По версии Минкульта, судебное разбирательство возобновлено по указанию президиума ВС. В пресс-службе ВС это опровергли, уточнив, что производство по делу Певзнера «завершилось 14 июня 2017 г. отменой решения о конфискации картины», а решение Леноблсуда о ее возвращении владельцам «оставлено в силе и обращено к исполнению».

Неисполнение судебных актов влечет уголовную ответственность чиновников, а новый скандал может привести к росту штрафных санкций в отношении России, отмечают опрошенные изданием эксперты. Адвокат Максим Крупский считает действия Минкульта, «заперевшего» частную собственность как государственную в Музейном фонде, беспрецедентными. Член Совета по правам человека при президенте Юрий Костанов полагает, что на действия министерства должен обратить внимание Следственный комитет.

В рейтинге самых доходных предметов роскоши сменился лидер

Выбор редактора
Финансы
Новости

Центробанк отозвал лицензию у Телекоммерц-банка

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Банк России отозвал лицензию у тульского Телекоммерц-банка. По величине активов на 1 марта он занимал 416-е место в российской банковской системе, говорится в пресс-релизе регулятора. Банк не был участником системы страхования вкладов.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением банком требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Кроме того, в IV квартале 2017 г. и I квартале 2018 г. наблюдался резкий рост объема сомнительных операций, проводимых банком, заявил ЦБ.

«В конце февраля текущего года АО “Телекоммерц-банк” были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов», – говорится в пресс-релизе ЦБ.

В Телекоммерц-банк назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Кто из спортсменов и звезд шоу-бизнеса рекламировал банки