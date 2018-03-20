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NYT узнала о скорой отставке руководителя отдела информационной безопасности Facebook

Руководитель отдела информационной безопасности Facebook Алекс Стамос планирует уйти в отставку на фоне скандала с незаконным использованием данных 50 млн пользователей соцсети. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сотрудников компании. Накануне акции Facebook подешевели более чем 6%.

Уход Стамоса объясняется разногласиями в руководстве компании относительно роли соцсети в борьбе с распространением дезинформации. Издание подчеркивает, что он был сторонником раскрытия информации о российской активности в Facebook. Это якобы вызывало беспокойство среди других топ-менеджеров.

В декабре 2016 г. текущие обязанности Стамоса были переданы другим сотрудникам. Он собирался в отставку еще тогда, но руководство уговорило его доработать до августа 2018 г.

Сам Стамос написал в своем твиттере, что «несмотря на слухи», он «все еще полностью занят своей работой в Facebook». Он уточнил, что его роль в компании изменилась, и теперь он «больше времени уделяет изучению рисков безопасности и работе над обеспечением безопасности выборов».

Накануне стало известно, что компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на организации избирательных кампаний в интернете с использованием технологий глубинного анализа данных, получила персональные данные пользователей Facebook во время предвыборной гонки в США. В 2014 г. Cambridge Analytica под предлогом научных изысканий запросила у Facebook доступ к персональным данным пользователей. Приложение создал научный сотрудник Кембриджского университета Александр Коган. В 2015 г. соцсеть узнала об утечке данных и потребовала от Cambridge Analytica удалить полученные незаконным путем данные. Тогда соцсеть не уведомила пользователей об утечке их персональных данных.