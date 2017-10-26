Технологии
Галерея
Интернет и digital

10 главных кибератак в истории человечества

Каждая из них перевернула страницу в истории киберпреступлений
По просьбе «Ведомостей» эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Каждая из них перевернула страницу в истории киберпреступлений и наглядно продемонстрировала всю хрупкость нового мира, в котором пытается освоиться человечество.
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото