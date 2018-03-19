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Состояние Цукерберга уменьшилось на $3,8 млрд из-за утечки данных в Facebook

Стоимость акций Facebook снизилась на более чем 6% на фоне сообщений о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica незаконным путем получила данные пользователей соцсети для создания психологических портретов американских избирателей, пишет ВВС. При этом, согласно подсчетам агентства Bloomberg, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник уменьшилось на $3,8 млрд.

Cambridge Analytica получила персональные данные пользователей соцсети во время предвыборной гонки в США. Европарламент 19 марта призвал провести расследование после появления информации о незаконном сборе личных данных пользователей Facebook. О необходимости проведения расследования также заявила прокуратура американского штата Массачусетс.

В 2014 г. Cambridge Analytica под предлогом научных изысканий запросила у Facebook доступ к персональным данным пользователей. За разработку приложения по сбору персональных данных британская компания заплатила около $800 000. Приложение создал научный сотрудник Кембриджского университета Александр Коган. В 2015 г. соцсеть узнала об утечке данных, заблокировала доступ к данным Когану и потребовала от Cambridge Analytica удалить полученные незаконным путем личные данные около 50 млн пользователей. Уведомлять пользователей об утечке их персональных данных соцсеть тогда не стала. Facebook также не проверила, были ли удалены персональные данные.

Cambridge Analytica - частная компания, занимающаяся организацией избирательных кампаний в интернете с использованием технологий глубинного анализа данных. Ранее The New York Times написала, что британская компания на основе полученных данных от Facebook разработала алгоритм анализа политических предпочтений избирателей США. Благодаря этому алгоритму осуществлять рассылку политической рекламы пользователям стало проще.

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