Что знают о пользователях интернет-компании
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Ходят слухи, что Марк Цукерберг закрывает камеру и микрофон своего ноутбука. Как пишет Антонио Гарсиа Мартинес в своей новой провокационной книге Chaos Monkeys, посвященной основателю Facebook, «первыми с тонущего корабля бегут не крысы, а умеющие плавать члены команды». Эндрю Гроув, один из основателей компании Intel и пионеров Кремниевой долины, высказался примерно в том же духе: «Выживают только параноики».
Во времена, когда люди проводят больше времени онлайн, чем офлайн, мы производим море личных данных и мысли о хакерах и кибербезопасности преследуют нас как никогда прежде. Когда-то «личное» означало «конфиденциальное», но не сегодня, когда наши персональные и интимные отношения (и генерируемые ими данные) развиваются в интернете, который становится все более публичным местом. Даже когда на нас никто не смотрит, мы редко остаемся в одиночестве.
Что если бы у вас появился шанс выкупить все данные, оставленные вами в интернете с первой минуты выхода онлайн и до сегодняшнего дня? Сколько бы вы заплатили? Что бы вы отдали ради 100%-ной безопасности? Прежде чем ответить, подумайте о следующих издержках.
1. Больше никаких
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