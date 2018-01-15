Почему на самом деле был отправлен в отставку гендиректор General Electric
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Джефф Иммельт руководил General Electric (GE) 16 лет. За эти годы ему удалось превратить GE из классического конгломерата, который делает все, в компанию, сосредоточенную на нескольких отраслях промышленности. Иммельт распродал бизнес-подразделения с замедленным ростом, невысоким уровнем применения технологий и не связанные с промышленностью: финансовые сервисы, медиа, развлечения, производства бытовых приборов и изделий из пластмасс. В то же время он удвоил инвестиции GE в НИОКР.
Иммельт вспоминает, что наибольшее влияние на него оказала статья Марка Андриссена Why Software Is Eating the World, опубликованная в The Wall Street Journal в 2011 г., и книга Эрика Риса «Бизнес с нуля» (The Lean Startup). Статья Андриссена помогла ускорить процесс цифровой трансформации компании. GE потратила $4 млрд на то, чтобы объединить с помощью интернета вещей и аналитического ПО промышленное оборудование и пакет продуктов под названием Predix Cloud.
Под влиянием книги Риса GE внедрила программу бережливого производства FastWorks. Бет Комсток, заместитель председателя совета директоров GE, ответственная за разработку новых бизнес-направлений, взяла на себя роль куратора методологии бережливого производства. В течение нескольких лет каждый топ-менеджер GE должен был овладеть методологией Lean, а GE – стать примером того, как современные компании используют предпринимательские методы управления для трансформации корпоративной культуры и стимулирования долгосрочного роста.
Поначалу инновации в GE были вполне успешны. Но затем что-то пошло не так.
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