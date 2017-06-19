«Важность и критичность цифровой составляющей вещей будет расти»
- Антон Осипов
- / Ведомости
С 1 августа у General Electric (GE) новый гендиректор – Джон Флэннери. С 1 января он займет и пост председателя совета директоров. Но хотя Флэннери уже 30 лет работает в GE, «в некотором смысле он там человек со стороны», говорил Bloomberg аналитик Barclays Скотт Дэвис. Легендарный глава GE Джек Уэлч (1981–2001) и нынешний – Джефф Иммельт (2001–2017) строили карьеру в основном для холдинга бизнесе – в производстве. Флэннери же в первую очередь финансист. FT передает мнение опрошенных аналитиков: в поглощениях и продаже активов, в финансовой отчетности у Флэннери богатый опыт, а вот в управлении бизнесом GE настолько ограниченный, что, когда в 2014 г. его поставили во главе GE Healthcare (производство медицинского оборудования), немедленно пошли слухи, что этот дивизион готовят к продаже. Слухи, правда, не подтвердились.
Может быть, финансист – это как раз то, что сейчас нужно GE. При Иммельте продажи GE в области авиастроения утроились до $6 млрд в год, выручка в сфере здравоохранения, энергетики и транспорта повысилась в 2–3 раза, пишет Forbes. Но за провалами компании на фондовом рынке он не уследил. За последние 13 кварталов GE 10 раз не оправдывала ожиданий аналитиков, сообщает FactSet. За время его руководства S&P 500 вырос на 124%, а акции GE упали на 30%, подсчитала FT. И если в 2015 г. Иммельт обещал, что к 2018 г. акционеры станут получать по $2,2 на акцию, то в мае этого года вынужден был признать: достичь этого показателя будет трудновато.
Теперь Флэннери успокаивает акционеров: «Благодаря и образованию, и практике работы у меня накопился богатый опыт оценки вещей с точки зрения инвесторов». Он соглашается: «Честно говоря, никто из нас не доволен нынешними котировками [акций GE]». И обещает: «Чего инвесторы хотят – так это роста, прибыльности и наличных. Вот на них мы и сфокусируемся». (Цитаты по The Washington Post.)
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