«Важность и критичность цифровой составляющей вещей будет расти»

Не все ожидали увидеть во главе General Electric Джона Флэннери, гендиректора GE Healthcare, но неделю назад стало известно, что именно он сменит Джеффа Имельта, обойдя трех других претендентов, чьи имена звучали чаще. Он будет искать источники роста и прибыльности, чтобы увеличить капитализацию компании

Джон Флэннери, будущий гендиректор и председатель правления General Electric (GE) Prashanth Vishwanathan / Bloomberg

С 1 августа у General Electric (GE) новый гендиректор – Джон Флэннери. С 1 января он займет и пост председателя совета директоров. Но хотя Флэннери уже 30 лет работает в GE, «в некотором смысле он там человек со стороны», говорил Bloomberg аналитик Barclays Скотт Дэвис. Легендарный глава GE Джек Уэлч (1981–2001) и нынешний – Джефф Иммельт (2001–2017) строили карьеру в основном для холдинга бизнесе – в производстве. Флэннери же в первую очередь финансист. FT передает мнение опрошенных аналитиков: в поглощениях и продаже активов, в финансовой отчетности у Флэннери богатый опыт, а вот в управлении бизнесом GE настолько ограниченный, что, когда в 2014 г. его поставили во главе GE Healthcare (производство медицинского оборудования), немедленно пошли слухи, что этот дивизион готовят к продаже. Слухи, правда, не подтвердились.

Может быть, финансист – это как раз то, что сейчас нужно GE. При Иммельте продажи GE в области авиастроения утроились до $6 млрд в год, выручка в сфере здравоохранения, энергетики и транспорта повысилась в 2–3 раза, пишет Forbes. Но за провалами компании на фондовом рынке он не уследил. За последние 13 кварталов GE 10 раз не оправдывала ожиданий аналитиков, сообщает FactSet. За время его руководства S&P 500 вырос на 124%, а акции GE упали на 30%, подсчитала FT. И если в 2015 г. Иммельт обещал, что к 2018 г. акционеры станут получать по $2,2 на акцию, то в мае этого года вынужден был признать: достичь этого показателя будет трудновато.

Теперь Флэннери успокаивает акционеров: «Благодаря и образованию, и практике работы у меня накопился богатый опыт оценки вещей с точки зрения инвесторов». Он соглашается: «Честно говоря, никто из нас не доволен нынешними котировками [акций GE]». И обещает: «Чего инвесторы хотят – так это роста, прибыльности и наличных. Вот на них мы и сфокусируемся». (Цитаты по The Washington Post.)