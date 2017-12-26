Как подобрать нужного директора

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Варвара Гранкова

Подбирая генерального директора или президента, совет директоров обычно учитывает конкретные цели компании. Например, одному предприятию нужны реформы, другому – сильный рост. Если компания нанимает нового финансового директора, вопросы совет директоров обсуждает другие: собирается ли компания выходить на биржу или она планирует расти путем слияний и поглощений. Директора обычно предпочитают кандидатов, которые уже побывали в похожей ситуации. А вот при назначениях на более низких руководящих уровнях специфику задач учитывать не принято: компании выбирают просто человека с богатым опытом – чтобы был и швец, и жнец. Но фундаментальное исследование вашингтонской консалтинговой фирмы СЕВ (недавно ее приобрела Gartner Group) доказывает: учитывать конкретные задачи полезно при найме начальников любых уровней. Фирмам стоит настроить систему подбора кандидатов под конкретную задачу, а не на поиски «универсального солдата».

Справочник задач

За три года CEB проанализировала 9000 управленцев в 85 международных компаниях, авторы исследования оценивали их личные качества и релевантность опыта для компаний. Начальников и подчиненных этих управленцев просили дать отзывы об их навыках, поведении и эффективности. Всего исследователи выделили 60 переменных, определяющих ситуацию в конкретной компании: уровень неопределенности задач, географическая разобщенность коллектива, необходимость сокращения затрат и проч. Обобщив и проанализировав данные, ученые поняли, что главный фактор успеха – соответствие личности, навыков и опыта человека конкретным задачам для данной должности. СЕВ свела 300 задач менеджмента к 27 наиболее значимым. Некоторые – вроде наращивания доли рынка и руководства слияниями и поглощениями – зависят от конъюнктуры. Другие, вроде управления широким портфелем продуктов и услуг, – от стратегии компании. Третьи, такие как борьба с внутренними конфликтами, касаются управления трудовым коллективом. Наконец, четвертые определяются только должностными обязанностями.

«Компании набирают и развивают неприхотливых рабочих лошадок, в то время как по-настоящему им нужны породистые скакуны, привычные к скачкам на конкретном ипподроме», – утверждает Жан Мартен, архитектор решений для управления талантами СЕВ. Потребность в лидерах, максимально соответствующих должности в конкретной компании, тем сильнее, чем сложнее становится бизнес, чем шире задачи менеджмента и чем быстрее происходят изменения.

Учесть контекст

Еще пять лет назад в CEB отметили, что компании все активнее применяют инструменты оценки, добиваясь объективности рекрутинга. Однако, принимая окончательное решение по кандидату, менеджеры пренебрегали результатами оценки и полагались на интуицию. На вопрос СЕВ, почему они не доверяют аналитике, некоторые ответили: «Результаты оценки слишком общие, они не учитывают конкретных задач, которые предстоит решать кандидатам». «Анализ показывал одно, а ответственные лица видели другое», – говорит Мартен.

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