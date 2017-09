Как получить заслуженное повышение на работе

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Алексей Таранин

Вступая в новую должность или думая о продвижении по службе, многие ставят во главу угла повышение зарплаты. Но должностной статус – тоже часть этого уравнения, говорит Маргарет Нил, профессор Стэнфордской школы бизнеса. Это сигнал, который сообщает внешнему миру и коллегам, на каком уровне вы находитесь внутри организации, объясняет она, и название должности обеспечивает определенный статус и круг общения, который поможет лучше выполнять работу. «Это разновидность самовыражения на рабочем месте, которая символизирует и суть работы, и вашу значимость», – говорит Дэн Кейбл, профессор Лондонской школы бизнеса. Вот несколько советов тем, кто хочет поменять название своей должности, сохранив прежний круг обязанностей.

Займитесь самоанализом. Почему вам нужна именно эта должность? Следует подумать над этим, чтобы понять, стоит ли вообще затевать переговоры. «Если вы уже какое-то время работаете в компании, то могло случиться так, что объем вашей работы и круг ваших обязанностей расширились, но название должности осталось прежним, а ваша зарплата не соответствует выполняемой работе», – предполагает Нил. В таком случае обсуждение ситуации с начальником имеет смысл. Возможно, вы размышляете о смене места работы и хотите выглядеть лучше в глазах возможного работодателя? «Ваша должность – это способ, с помощью которого будущие работодатели смогут всесторонне оценить ваши зарплатные ожидания», – поясняет эксперт.

Определите название должности. Оно должно точно отражать ваш опыт, обязанности и статус внутри организации. Поинтересуйтесь, как называются аналогичные должности в других компаниях. Кроме того, советует Кейбл, подумайте, какая должность даст вам ощущение собственной значимости и авторитетности. Но нужно учитывать реальную ситуацию в вашей компании и отрасли, напоминает Нил: «В каждой организации существует сложившаяся иерархия». Если вы рассчитываете на должность с новым модным названием, то лучше убедиться, что для нее есть более традиционный синоним, советует Нил. Например, если Chief Motivational Officer может соответствовать должности вице-президента по кадровому планированию.

Расставьте приоритеты. Насколько для вас важно желанное название должности по сравнению с зарплатой и премиями, служебными обязанностями, продолжительностью отпуска и графиком работы? «Вопрос о названии вашей должности должен стать лишь частью ваших переговоров, поэтому подумайте обо всех ресурсах, необходимых для лучшего выполнения работы», – советует Нил. Задайте себе вопрос: какие преимущества наиболее важны для вас? Если к ним относится и название должности, тогда вы на верном пути, продолжайте.

Сначала слушайте! Самое главное при подготовке к разговору с вашим нынешним или будущим начальником – слушать. «Во время собеседований нужно прислушиваться к тому, что рассказывают вам о проблемах, с которыми сталкивается организация», – говорит Нил. Если вы уже работаете в организации, ее проблемы должны быть вам известны. Попытайтесь понять, что составляет предмет заботы и реального беспокойства руководства, чтобы учесть это при выстраивании своих доводов. «Не зацикливайтесь на своих желаниях, иначе вы рискуете не услышать то, что хочет ваш босс», – предупреждает Нил.

Разработайте стратегию. Готовясь поговорить с начальником, задайте себе вопрос о том, что может заставить его сказать «да». Подумайте, какие проблемы начальства могут быть решены с помощью вашего карьерного продвижения, предлагает Нил. Если ответа нет, значит, к разговору вы не готовы. Полезно найти причину, чтобы задать вопрос, добавляет она. Может, вы только что подписали новый большой контракт, завершили важный проект или вам предложили другую работу, но вы хотите остаться на старом месте? Вам также надо доказать, что новое название должности поможет вам работать результативнее, например благодаря приобретаемому авторитету или кредиту доверия.

Поговорите с начальником. Если вы кандидат на рабочее место, на собеседовании вы можете сказать: «Вижу, что сейчас эта должность называется «аналитик», но это достаточно общее название. Нельзя ли изменить его, чтобы оно лучше отражало круг обязанностей?» Такой вопрос, считает Кейбл, часто становится началом хорошего делового разговора. Если вы продолжаете работу в своей организации, но хотите изменить название должности, Кейбл советует показать начальнику исследование о том, как название должности стимулирует работников трудиться лучше. Что бы вы ни делали, не ведите себя как требовательная примадонна. Нил советует сделать акцент на решениях, которые вы предлагаете начальнику, а также на умениях и способностях, которые вы сможете употребить для развития организации.

Будьте благодарными, но до определенной степени. Если руководитель соглашается на желанную должность (или на один из ее вариантов), первым делом его нужно поблагодарить. Если вы получили не все, что хотели, помните, что это необязательно разовая акция, считает Нил, а постоянный переговорный процесс. Воспользуйтесь возможностью в наиболее мягкой форме дать понять начальнику, что, несмотря на выраженную благодарность, вопрос полностью не закрыт и вы вернетесь к нему. В случае полного отказа в изменении названия должности, денежного вознаграждения или других бонусов Нил предлагает узнать у начальника подробнее, каковы критерии, по которым вас оценивают, и уточнить, как вы оба можете понять, что нужные показатели достигнуты. Иначе говоря, нужно спросить: «Что нужно сделать, чтобы продвинуться по службе?»

Пример номер один

Салли Кейн, директор по контенту в агентстве юридического маркетинга PaperStreet, в начале карьеры работала управляющим редактором в журнале о национальной торговле, целевую аудиторию которого составлял юридический персонал среднего звена. В круг ее служебных обязанностей входили контроль за редакционным контентом, деятельностью небольшой редакции и группы фрилансеров, а также взаимодействие с подрядчиками при работе над специальными проектами.

Важные принципы Нужно:

подумать о своих личных обстоятельствах и разобраться в том, для чего вам нужно новое название должности и как это название поможет лучше выполнять работу;

использовать возможности социальных сетей и других онлайн-ресурсов, чтобы выяснить, какие названия должности отражают уровень ваших профессиональных навыков, опыта и статуса;

подумать о мотивации и проблемах вашего начальника. Прежде чем поговорить с ним, задайте себе вопрос: «Почему мой нынешний или будущий начальник должен согласиться?»



Не нужно:

перегибать палку с необычным названием должности. Даже если у вас такое есть и начальник на него согласился, лучше иметь в запасе и традиционное название;

ограничиваться только просьбой о более привлекательном названии. Необходимо выложить на стол переговоров все, включая зарплату, описание должности, гарантии и компенсации;

отчаиваться, если сразу не удалось получить все, что вы хотели. Просьба о новом названии должности – предмет постоянных переговоров, соглашаются все эксперты.

Проработав на этом месте полгода, Салли стала думать, что название ее должности не в полной мере отражает уровень ее ответственности. «Я изучила похожие издания, примерно такого же объема и тиража, чтобы выяснить, каков у них состав редакции», – вспоминает Салли.

Салли решила попросить начальника, который был владельцем и издателем журнала, сделать ее главным редактором. Салли знала, что ее боссу очень хотелось сделать журнал более заметным в отрасли и создать свой бренд. «Во время нашего разговора я рассказала ему, что новая должность поможет мне представить наше издание в более выгодном свете. Я смогу чаще выступать на конференциях и оказывать большее влияние на подрядчиков», – вспоминает она. Начальник сразу же дал ей новую должность. Еще через полгода Салли получила соответствующую прибавку к зарплате.

Пример номер два

После окончания колледжа Ронда Рис начала работу ассистентом в небольшой PR-компании в Лос-Анджелесе. «Я занимала одну из низших позиций в компании, поэтому многого от меня и не ждали», – вспоминает она. Ее начальник Джордж заметил потенциал Ронды и увеличил ее объем работы и ответственности. Ронде хотелось доказать себе, что она со всем справится. «Я поняла, что могу привлечь новых клиентов, поскольку мне нравится совершать холодные звонки, – рассказывает Ронда. – Вскоре благодаря мне стали появляться важные и выгодные клиенты».

Джордж был доволен работой Ронды. «Он сам решил платить мне комиссионное вознаграждение, – говорит она. – Помимо зарплаты мне платили 10% комиссионных, я была довольна и продолжала делать все то, что делала до этого». Нагрузка Ронды все увеличивалась. При этом она оставалась просто PR-ассистентом, и ей приходилось работать еще усерднее, чтобы клиенты воспринимали ее серьезно. В конечном итоге она поняла, что ей нужна должность, соответствующая ее функциям. «Вначале я думала, что выполняю работу менеджера по работе с клиентами, но вдруг обнаружила, что работаю и руководителем группы исполнения заказов», – вспоминает она.

Ронда решила поговорить с начальником. «Я пришла к нему в кабинет, подробно рассказала о работе и своей ключевой роли в бизнесе и попросила прибавки к зарплате и должность руководителя группы исполнения заказов, – вспоминает она. – Он сильно удивил меня, назначив вице-президентом. Я продолжала выполнять те же самые обязанности, что и раньше, но теперь уже в новой должности и с небольшой прибавкой к зарплате». Вскоре Ронда поняла, что хочет открыть собственную компанию. «Я знала, что смогу все делать сама, – призналась Ронда. – Теперь я сама себе начальник и называю себя президентом».

Об авторе: Ребекка Найт, журналист из Бостона, публиковалась в The New York Times, USA Today и Financial Times, читает лекции в Уэслианском университете

Оригинал статьи - http://hbr-russia.ru/karera/kommunikatsii/p22301