Карьера
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как найти работу своей мечты

Как найти работу своей мечты

Восемь советов, как самому создать себе хорошее рабочее место
Андрей Носов, основатель проекта Job Talks

Большинство искателей работы плывут по течению, реагируя на предложенные вакансии. А меньшинство сами создают себе рабочие места и роли. В 2005 г. профессора INSEAD Чан Ким и Рене Моборн выпустили книгу «Стратегия голубого океана», в которой были представлены концепции красного и голубого океанов. Под красным океаном понимался бизнес на традиционном рынке с высокой конкуренцией, где компании борются друг с другом за клиентов. Но есть и другая стратегия, которая позволяет совершить прорыв в бизнесе, – стратегия голубого океана. Использующие ее компании создают новые, не существовавшие до этого ниши, свободные от конкуренции, формируют новый спрос – и получают весь доход от нового рынка. Эта стратегия была изначально сформулирована в отношении компаний – но в области поиска работы существуют такие же красные и голубые океаны. Красный океан: вы продаете компании себя как товар, берете вакансии из числа имеющихся на рынке труда и вместе с другими кандидатами проходите стандартный процесс отбора. Голубой океан: вы продаете компании идею, ищете новые возможности на рынке, вместе с работодателем создаете новую роль под ваши идеи, а потом беретесь за ее воплощение. Сегодня красный океан поставляет основную массу рабочей силы компаниям-работодателям, и большинство сотрудников находят себе работу именно в нем, но в красном океане высокая конкуренция, ниже шансы найти интересную работу и не самые высокие доходы. И если вы хотите найти работу мечты и с наиболее привлекательными условиями, вам стоит попробовать сменить красный океан на голубой.

Вот восемь советов, как это сделать.

 Составьте список компаний, в которых вам было бы интересно работать. Проанализируйте, насколько эффективно у них организована работа в той области, в которой вы являетесь профессионалом. Видите ли вы новые возможности для развития, о которых они еще не подумали? И когда вы найдете идеи, которые могут принести компании ценность, смело выходите на представителей менеджмента или собственника компании, отвечающих за повышение эффективности и развитие бизнеса.

 Следите за новостями. Подпишитесь на отраслевые новости, на страницы и рассылку интересующих вас компаний, их собственников и руководителей; на информацию о тендерах, сделках и других проектах. Составьте список ключевых мероприятий и принимайте в них участие. Найдите основные площадки, на которых обсуждаются новые идеи и проекты (такие, как Skolkovo Startup Village, Digital October, Фонд развития интернет-инициатив и др.). Евгения, которая работает сейчас в одной из крупнейших мировых софтверных компаний на высокой должности, начала путь в отрасль с участия в форуме «Атомэкспо». На форуме она сидела за одним столом с главой «Росатома» и глобальным вице-президентом одного из подразделений ABB, и, когда обсуждали идею открытия представительства компании в России, Евгения предложила свою кандидатуру на роль руководителя представительства.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике