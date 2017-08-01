Как найти работу своей мечты

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Большинство искателей работы плывут по течению, реагируя на предложенные вакансии. А меньшинство сами создают себе рабочие места и роли. В 2005 г. профессора INSEAD Чан Ким и Рене Моборн выпустили книгу «Стратегия голубого океана», в которой были представлены концепции красного и голубого океанов. Под красным океаном понимался бизнес на традиционном рынке с высокой конкуренцией, где компании борются друг с другом за клиентов. Но есть и другая стратегия, которая позволяет совершить прорыв в бизнесе, – стратегия голубого океана. Использующие ее компании создают новые, не существовавшие до этого ниши, свободные от конкуренции, формируют новый спрос – и получают весь доход от нового рынка. Эта стратегия была изначально сформулирована в отношении компаний – но в области поиска работы существуют такие же красные и голубые океаны. Красный океан: вы продаете компании себя как товар, берете вакансии из числа имеющихся на рынке труда и вместе с другими кандидатами проходите стандартный процесс отбора. Голубой океан: вы продаете компании идею, ищете новые возможности на рынке, вместе с работодателем создаете новую роль под ваши идеи, а потом беретесь за ее воплощение. Сегодня красный океан поставляет основную массу рабочей силы компаниям-работодателям, и большинство сотрудников находят себе работу именно в нем, но в красном океане высокая конкуренция, ниже шансы найти интересную работу и не самые высокие доходы. И если вы хотите найти работу мечты и с наиболее привлекательными условиями, вам стоит попробовать сменить красный океан на голубой.

Вот восемь советов, как это сделать.

Составьте список компаний, в которых вам было бы интересно работать. Проанализируйте, насколько эффективно у них организована работа в той области, в которой вы являетесь профессионалом. Видите ли вы новые возможности для развития, о которых они еще не подумали? И когда вы найдете идеи, которые могут принести компании ценность, смело выходите на представителей менеджмента или собственника компании, отвечающих за повышение эффективности и развитие бизнеса.

Следите за новостями. Подпишитесь на отраслевые новости, на страницы и рассылку интересующих вас компаний, их собственников и руководителей; на информацию о тендерах, сделках и других проектах. Составьте список ключевых мероприятий и принимайте в них участие. Найдите основные площадки, на которых обсуждаются новые идеи и проекты (такие, как Skolkovo Startup Village, Digital October, Фонд развития интернет-инициатив и др.). Евгения, которая работает сейчас в одной из крупнейших мировых софтверных компаний на высокой должности, начала путь в отрасль с участия в форуме «Атомэкспо». На форуме она сидела за одним столом с главой «Росатома» и глобальным вице-президентом одного из подразделений ABB, и, когда обсуждали идею открытия представительства компании в России, Евгения предложила свою кандидатуру на роль руководителя представительства.