Facebook пора объясниться

С начала скандала – т. е. c 16 марта – Facebook Inc. подешевела на $95 млрд до $442,2 млрд.

Крупнейшей социальной сети мира Facebook последнее время часто приходится оправдываться. Осенью 2017 г. на слушаниях в американском сенате представители Facebook признали, что 126 млн американцев (около трети населения страны) оказались в период президентских выборов 2016 г. подвержены влиянию российских троллей. 17 марта 2018 г. газеты The Guardian и The New York Times и телеканал Channel 4 фактически обвинили Facebook в утечке данных 50 млн пользователей: специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica получила их с помощью теста в Facebook, а затем использовала в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Более того, бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Вайли 27 марта заявил на слушаниях в британском парламенте, что таким же образом компания использовала данные пользователей и во время подготовки к референдуму по Brexit.

Основатель Facebook Марк Цукерберг только 21 марта написал большой пост, посвященный скандалу. И сразу же подвергся массированной критике: руководитель компании, которая владеет едва ли не самыми полными данными о трети населения мира (аудитория Facebook на конец IV квартала 2017 г. составляла 2,1 млрд, а население мира – 7,6 млрд), не имеет права прятаться за постом в социальной сети. Была и попытка извиниться перед британскими пользователями. 25 марта Facebook выкупила рекламные полосы пяти национальных газет, включая The Guardian, опубликовавшую изначальное расследование. В этом же номере The Guardian напечатала ответную карикатуру с дизлайком, упавшим на Цукерберга.