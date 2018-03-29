Facebook пора объясниться
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Крупнейшей социальной сети мира Facebook последнее время часто приходится оправдываться. Осенью 2017 г. на слушаниях в американском сенате представители Facebook признали, что 126 млн американцев (около трети населения страны) оказались в период президентских выборов 2016 г. подвержены влиянию российских троллей. 17 марта 2018 г. газеты The Guardian и The New York Times и телеканал Channel 4 фактически обвинили Facebook в утечке данных 50 млн пользователей: специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica получила их с помощью теста в Facebook, а затем использовала в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Более того, бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Вайли 27 марта заявил на слушаниях в британском парламенте, что таким же образом компания использовала данные пользователей и во время подготовки к референдуму по Brexit.
Основатель Facebook Марк Цукерберг только 21 марта написал большой пост, посвященный скандалу. И сразу же подвергся массированной критике: руководитель компании, которая владеет едва ли не самыми полными данными о трети населения мира (аудитория Facebook на конец IV квартала 2017 г. составляла 2,1 млрд, а население мира – 7,6 млрд), не имеет права прятаться за постом в социальной сети. Была и попытка извиниться перед британскими пользователями. 25 марта Facebook выкупила рекламные полосы пяти национальных газет, включая The Guardian, опубликовавшую изначальное расследование. В этом же номере The Guardian напечатала ответную карикатуру с дизлайком, упавшим на Цукерберга.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}