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Facebook упростит пользователям удаление своих данных

Facebook вводит меры, направленные на то, чтобы пользователям было легче отслеживать, к каким данным о них имеет доступ социальная сеть, а также вносить изменения там, где они сочтут нужным, говорится в блоге компании.

В сообщении уточняется, что социальная сеть, в частности, добавит новый пункт меню. «Это меню, в котором вы можете управлять своими данными всего несколькими нажатиями клавиш, с более понятными объяснениями того, как работают наши элементы управления», — пояснили в компании.

Компания обещает, что пользователям станет проще загружать свои данные, такие как фотографии и контакты, и даже переносить их на другую учетную запись.

Пользователям разрешат также внести в свою учетную запись дополнительные уровни защиты, например двухфакторную аутентификацию.

Кроме того, Facebook позволит отслеживать информацию, которой поделились пользователи, и их комментарии, удалять все это, а также управлять рекламными объявлениями. В релизе уточняется, что меры приняты после множества обращений к Facebook о том, что настройки конфиденциальности и другие важные инструменты сложно найти.

Теперь пользователи смогут настраивать свой аккаунт не с двадцати разных экранов, а с одного, говорится в блоге.

Социальная сеть объявила о новых средствах контроля конфиденциальности после скандала с утечкой данных. В середине марта The New York Times выяснила, что компания Cambridge Analytica смогла получить доступ к 50 млн профилей Facebook. Эта компания в 2016 г. сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом в рамках его избирательной кампании.