Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как российскому бизнесу подготовиться к новому закону ЕС о защите персональных данных

В мае 2018 г. во всех странах Евросоюза станет обязательным к исполнению новый закон Европейского союза о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR), принятый в мае 2016 г. Новые требования являются результатом серьезного ужесточения и унификации всех существовавших на протяжении 20 лет и различавшихся в разных европейских странах норм о защите персональных данных. И этот закон отразится на бизнесе многих крупных российских компаний.

В первую очередь он коснется компаний, которые имеют представительства в странах Евросоюза и оказывают услуги физическим лицам – гражданам ЕС, собирают и обрабатывают большие объемы персональных данных, активно используют интернет-маркетинг, ведут онлайновую регистрацию пользователей на веб-сайте или в мобильном приложении. Если российская компания имеет веб-сайт на языке хотя бы одной страны – члена Евросоюза или сайт поддерживает платежи в валюте стран ЕС, то это также может быть достаточным условием для применения GDPR. В эту категорию попадают, например, интернет-магазины, финансовые компании, организации здравоохранения, IT-компании и социальные сети.

За нарушения требований закона предусмотрены более серьезные штрафы в размере до 20 млн евро или 4% годовой общемировой выручки компании, а также ряд иных санкций, устанавливаемых для каждой страны Евросоюза в отдельности, не говоря уже о репутационном ущербе, судебных издержках и компенсациях в результате групповых и индивидуальных исков от физических лиц.

Закон GDPR имеет четыре ключевых требования.