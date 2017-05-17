Менеджмент
Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как правильно перевести бизнес в облако

Как правильно перевести бизнес в облако

Информационным системам предстоит пять этапов трансформации
Павел Захаров, вице-президент по технологическому консалтингу Oracle в России и СНГ

Сегодня вряд ли кто-то сомневается в полезности облачных сервисов и облачной IT-инфраструктуры. Компании считают облако не просто новомодными IT-инструментами, а технологией, ускоряющей принятие решений и повышающей шансы на выживание на рынке, значимым способом оптимизации бизнеса. По нашим данным, к 2025 г. количество корпоративных центров обработки данных сократится на 80%, а к 2020 г. 60% компаний перенесут в облако управление важнейшими системами.

Экономия денег и времени может измеряться десятками раз. Например, General Electric занимается стандартизацией и повышением быстродействия IT-систем, перемещая их в облака. Проект на 70% планируется завершить только к 2020 г., но уже сейчас компания тратит на обслуживание нефтегазовых приложений $6000 в год вместо прежних $65 000.

Но переход в облако нужно как следует продумать. Мы систематизировали опыт клиентов и выделили важнейшие этапы перехода.

 Определите потребности компании. Что конкретно вы хотите получить в результате перехода? Какие процессы вы хотите улучшить сейчас с помощью облаков и что было бы хорошо изменить в будущем? Облачная трансформация должна поддерживать стратегию развития бизнеса. IT-директор должен обсудить долгосрочные цели с акционерами и топ-менеджерами, пообщаться с ключевыми сотрудниками отделов продаж, персонала, маркетинга, финансов и т. д., чтобы понять, с какими проблемами они сталкиваются и как облако может их решить. Например, для предприятия с большим, географически распределенным штатом такой целью может стать управление талантами и развитие карьеры. А IT-отделам имеет смысл перевести в облако процессы разработки и тестирования информационных систем – чтобы разгрузить собственную инфраструктуру.

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