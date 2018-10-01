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Facebook грозит штраф в $1,6 млрд за новую утечку данных

Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) Ирландии может оштрафовать крупнейшую соцсеть мира Facebook на 4% глобальной выручки, или около $1,6 млрд, в связи с новой утечкой данных более 50 млн пользователей по всему миру, пишет The Wall Street Journal. Это будет первый масштабный прецедент реального применения нового европейского закона о защите данных (GDPR), отмечает газета.

Комиссия уже начала расследование, для которого запросила у Facebook дополнительную информацию.

GDPR позволяет властям ЕС применять фиксированный (до 20 млн евро) или оборотный ( 4% выручки) штраф в случае, если меры компании по защите данных пользователей будут признаны недостаточными. Однако отрасль сильно беспокоит еще одно положение закона: о штрафе в 2% выручки за несвоевременное (позже 72 часов) информирование об утечке, отмечает WSJ. Формально Facebook выполнила это требование, однако DPC пожаловалась, что в сообщении недостаточно информации об источнике и параметрах утечки.

По мнению экспертов, расследование DPC должно установить эффективность и достаточность защиты данных пользователей Facebook до инцидента. Причем, учитывая новизну GDPR, достаточность и эффективность компании предстоит доказывать в суде, считает WSJ.

В минувший четверг Facebook раскрыла проблему с безопасностью, которая затронула почти 50 млн аккаунтов. Неизвестные использовали обнаружили уязвимость в коде, связанную с функцией «Посмотреть как» (View As), которая позволяет людям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи. Это дало злоумышленникам возможность украсть «маркеры доступа» (access tokens), при помощи которых можно завладеть аккаунтами пользователей.

«Маркеры доступа — это эквивалент цифровых ключей, которые позволяют пользователям оставаться залогиненными в Facebook и не вводить заново пароль каждый раз, когда они входят в приложение», — поясняется в блоге соцсети. Уязвимость ликвидирована, сброшены маркеры доступа 50 млн теоретически скомпрометированных аккаунтов и еще 40 млн аккаунтов в качестве «меры предосторожности», отчиталась соцсеть.