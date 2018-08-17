Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4633 от 17.08.2018 под заголовком: Ничего личного, только бизнес

Россияне могут утратить контроль над своими персональными данными

Цифровая экономика предлагает позволить компаниям передавать их без ведома владельцев
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Компании могут получить новые права в обращении с персональными данными. Получив их с согласия человека, компании без уведомления смогут передать на обработку другим компаниям, предлагает проект поправок в закон «О персональных данных». (Сейчас закон такое запрещает.) Выбранный ею подрядчик сможет дальше по цепочке перепоручить обработку данных, также не уведомляя человека, а только уведомив компанию-заказчика.

Поправки написали представители бизнеса, а фонд «Сколково» (центр компетенций при создании нормативов цифровой экономики) отправил их в следующую инстанцию по направлению – рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики, заявил представитель «Сколково». Она либо одобрит поправки, либо вернет в «Сколково» на доработку. «Ведомости» ознакомились с поправками, подлинность подтвердил представитель «Сколково».

Отвечать за сохранность персональных данных по поправкам будет компания, которая первоначально их собирала и получила согласие человека на их обработку. Ей придется разместить на сайте список всех компаний, которым она отдаст обработку данных, или найти другие способы уведомить гражданина, кто получит доступ к его данным, и зафиксировать эти способы в том же договоре с ним, где он соглашается на обработку данных. Человек имеет право узнать, куда компания передала его данные; отвечать на запрос компания имеет право месяц. Но запретить их передачу по цепочке он не может – только отозвать первоначальное согласие.

Кроме прочего компания сможет обрабатывать данные в целях, которые посчитает выгодными для себя, а не только в изначально согласованных с человеком.

Разработкой законопроекта занималось объединение экспертов из IT-компаний, операторов связи, банков, они перечислены на сайте АНО «Цифровая экономика». Нововведения позволили бы многопрофильному бизнесу и стартапам упростить получение согласия на обработку персональных данных, расширить спектр услуг, получить которые можно будет дистанционно, и предлагать клиентам именно то, что им интересно, рассчитывает участник обсуждения поправок.

«Мегафон» в целом поддерживает законопроект – он усовершенствует порядок обработки данных, а это будет стимулировать развитие новых услуг в цифровой экономике, объясняет представитель оператора. Эксперты движутся к тому, чтобы упростить выдачу, отзыв, корректировки согласий на обработку персональных данных, считает представитель «Ростелекома».

При правильном регулировании новый порядок обращения с персональными данными поможет бизнесу оптимизировать их обработку, а для граждан сделает оборот данных более прозрачным и подконтрольным, предполагает представитель «Ростелекома».

Есть и не согласные с идеей, зафиксированной в поправках. Человек потеряет четкий контроль за передачей его персональных данных и станет бесправным в этом процессе, комментирует документ директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович: он разрешает нынешним и будущим – любым партнерам компании распоряжаться данными без ведома человека. Такой подход, по мнению Орехович, нарушает права пользователя. Данные могут принадлежать только субъекту и только он может ими распоряжаться, присваивать его данные себе не может никто, непреклонна она.

Поправки противоречат духу и букве закона о персональных данных, поддерживает ФРИИ управляющий партнер консалтингового агентства «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. Мировое сообщество стремится к тому, чтобы максимально четко информировать людей, зачем у них собирают данные, описывать, как и кто будет их использовать, ограничивать их обработку целями, заявленными при сборе, объясняет Емельянников. Такое, в частности, предусматривает вступивший в силу в мае в Евросоюзе регламент защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR), сообщает он. Предложенные поправки, очевидно, выгодны только бизнесу, который сможет сделать данные товаром и продавать их в своих интересах, уверен Емельянников, и, более того, логика этих поправок может спровоцировать множество нарушений закона о рекламе, потому что этот закон запрещает использовать персональные данные в маркетинговых целях без согласия потребителя. Штраф за каждое такое нарушение составляет от 100 000 до 500 000 руб.

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