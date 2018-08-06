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ЦБ назвал угрозы при сборе биометрических данных россиян

Центробанк установил перечень угроз информационной безопасности, которые банки должны будут учитывать при сборе, использовании и передаче биометрических персональных данных клиентов. Об этом сообщает регулятор.

Угрозами считаются нарушения целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации.

Банки будут обязаны учитывать эти критерии при открытии вкладов и счетов, выдаче кредитов и проведении денежных транзакций. Регулятор даст банкам отсрочку для реализации новых норм.

Документ разработан ЦБ совместно с ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Он является основополагающим для банков при выборе средств защиты информации, в первую очередь криптографической защиты, отмечает ЦБ.

Банки начали собирать записи голоса и изображения лиц россиян и отправлять их в Единую биометрическую систему с 30 июня. Она позволит гражданам подтверждать личность без предъявления паспорта и удаленно открывать счета и вклады, брать кредиты и делать переводы в любом банке.

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