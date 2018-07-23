Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4614 от 23.07.2018 под заголовком: «Цитадель» речевых технологий

Партнер Усманова может купить технологию распознавания речи

Производитель IT-систем для исполнения закона Яровой хочет купить Центр речевых технологий
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О переговорах между «Цитаделью» и Центром речевых технологий (ЦРТ) «Ведомостям» рассказали три человека: одному сообщили об этом сотрудники ЦРТ, другой знает о готовящейся сделке от сотрудников ФСБ, третьему знакомые менеджеры «Цитадели» сказали, что компания находится на финальной стадии покупки доли в ЦРТ.

ЦРТ создает системы записи телефонных разговоров и речевого оповещения, системы биометрического доступа (в том числе распознавания лиц), программы преобразования речи в текст, синтезаторы речи, а также военную продукцию. Их потребителями на сайте компании указаны госструктуры, правоохранительные органы и службы безопасности, финансовые организации и предприятия розничной торговли. Футбольный клуб «Зенит» для защиты от хулиганов оснастил домашний стадион биометрической системой контроля доступа. Топ-менеджер компании на рынке биометрических технологий оценивает стоимость ЦРТ в 1,5–2 млрд руб.

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