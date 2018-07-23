Партнер Усманова может купить технологию распознавания речи

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Долю в ЦРТ может купить либо сам Черепенников, либо структуры «Цитадели» или USM, предполагает собеседник «Ведомостей» Виталий Белоусов / РИА Новости

О переговорах между «Цитаделью» и Центром речевых технологий (ЦРТ) «Ведомостям» рассказали три человека: одному сообщили об этом сотрудники ЦРТ, другой знает о готовящейся сделке от сотрудников ФСБ, третьему знакомые менеджеры «Цитадели» сказали, что компания находится на финальной стадии покупки доли в ЦРТ.

ЦРТ создает системы записи телефонных разговоров и речевого оповещения, системы биометрического доступа (в том числе распознавания лиц), программы преобразования речи в текст, синтезаторы речи, а также военную продукцию. Их потребителями на сайте компании указаны госструктуры, правоохранительные органы и службы безопасности, финансовые организации и предприятия розничной торговли. Футбольный клуб «Зенит» для защиты от хулиганов оснастил домашний стадион биометрической системой контроля доступа. Топ-менеджер компании на рынке биометрических технологий оценивает стоимость ЦРТ в 1,5–2 млрд руб.