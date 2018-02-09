Голосовой помощник «Яндекса» будет принимать заказы на доставку пиццы «Папа Джонс»

Статья опубликована в № 4505 от 09.02.2018 под заголовком: «Алиса», это пицца. Пицца, это «Алиса»

Заказ пиццы – первый связанный с «Алисой» проект, в котором участвует сторонняя компания, подчеркивают представители «Яндекса» и «Папы Джонса» (на фото продукция пиццерии) Papa John’s

Пользователи «Алисы» смогут делать заказы в сети пиццерий «Папа Джонс», рассказали «Ведомостям» представители сети и «Яндекса». Можно назвать «Алисе» вид пиццы, количество, адрес и время доставки – и заказ будет оформлен, объясняет директор по маркетингу и рекламе «Папы Джонса» Анна Михайлова.

Общение с «Алисой» позволит сократить время оформления заказа, а также привлечет к «Папе Джонсу» дополнительное внимание молодых пользователей смартфонов, надеется Михайлова.

Заказ пиццы – первый связанный с «Алисой» проект, в котором участвует сторонняя компания, подчеркивают представители «Яндекса» и «Папы Джонса». «Яндекс» представил «Алису» в октябре прошлого года. До сих пор она была интегрирована только с сервисами самого «Яндекса» – ее, к примеру, обучили произносить тосты, играть с пользователями в слова и города, рассказывает представитель компании. Голосовой помощник может общаться с пользователями и выполнять по их запросам несложные поручения. Например, найти в интернете нужный адрес, телефон, веб-страницу и т. п.

Как Ведомости пытались заказать пиццу у «Алисы»

Сейчас «Яндекс» и «Папа Джонс» тестируют голосовой заказ пиццы – коммерческую эксплуатацию они обещают через несколько месяцев. Условия сотрудничества их представители не раскрывают. Михайлова говорит, что ее сеть ничего не платит «Яндексу». Поисковик сейчас рассматривает разные способы монетизации «Алисы», утверждает руководитель отдела разработки голосовых технологий и продуктов «Яндекса» Денис Филиппов, но какие – не уточняет.

Герман Греф предправления Сбербанка Она [«Алиса»] пока очень глупая. Я пытался с ней разговаривать, но у меня не очень получилось. Пока это только ранняя стадия.

Скоро «Яндекс» откроет платформу, на которой работает «Алиса», обещает Филиппов, и любые компании сами смогут создавать на ней свои сервисы. Это могут быть заказы, опции для общения с клиентами в голосовом чате и т. п., рассуждает он.

Владимир Путин посетил офис «Яндекса» 21 сентября прошлого года и пообщался там с «Алисой». Президент спросил у «Алисы»: «Тебя тут не обижают?» – передавал их разговор «Интерфакс». «О’кей, учту», – ответила «Алиса». «Как ты себя тут чувствуешь?» – поинтересовался президент. Голосовой помощник ответил, что рассматривает «фотографии котиков в «Яндексе», ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо». Путин отметил после разговора с «Алисой», что «на вопрос, обижают или нет, она уклонилась от ответа».

Сложностей с распознаванием заказов у «Алисы» возникнуть не должно, считает представитель Центра речевых технологий (ЦРТ). Но не ясно, как подключать к «Алисе» платежные сервисы, отмечает он. Сервис может стать массовым, если будет интегрирован с финансовыми сервисами «Яндекса», полагает представитель ЦРТ. В будущем может появиться оплата через «Алису», но пока придется платить наличными, признает Филиппов.

Голосовые ассистенты – современный тренд, сказала представитель интернет-ритейлера Ozon Мария Назамутдинова: «Нам было бы интересно продавать таким образом, это удобно покупателям». Прием заказов через голосовых помощников сеть кафе «Рецептор» пока налаживать не собирается, говорит ее сооснователь Надежда Пак: клиентам удобнее заказывать доставку по телефону или с помощью обычных мобильных приложений.

Возможность зарабатывать на подключении дополнительных услуг к голосовым помощникам есть, считает представитель ЦРТ: так уже монетизируются голосовые помощники Google Now или Alexa от Amazon. Они, как правило, получают от партнеров около 30% от стоимости заказов, сделанных через эти сервисы, объясняет собеседник «Ведомостей». В мае 2017 г. Amazon запустил платную для партнеров опцию – заказ еды через Alexa.