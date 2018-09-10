Власти могут вмешаться в работу крупных технологических компаний

За последние два десятилетия роль технологических компаний в мировой экономике резко возросла. Семь из десяти крупнейших по рыночной капитализации компаний мира – технологические.

Технологические гиганты по умолчанию считают, что лучшее регулирование – это саморегулирование, а государственное вмешательство – бюрократический и реакционный процесс. Но, как мы можем видеть, компании уже не справляются самостоятельно и совершают множество ошибок – от нарушения неприкосновенности частной жизни и уклонения от уплаты налогов до распространения фейковых новостей и ущемления конкуренции.

Скандал с Facebook и Cambridge Analytica, связанный со сбором и некорректным использованием данных порядка 90 млн пользователей, фактически говорит о необходимости введения внешнего надзора, эффективного регулирования и подотчетности крупных технологических компаний.

Регулирование гигантов и управление данными

Если вспоминать историю регулирования, то первым крупным делом будет разделение нефтяной компании Standard Oil Джона Рокфеллера. Она начинала в 1863 г. с одного завода в Кливленде и стала крупнейшей нефтеперерабатывающей корпорацией в мире. В начале XX в. Standard Oil, вытеснив конкурентов, контролировала более 90% нефтедобычи в США; доминирование на рынке нефтепродуктов обеспечивалось в том числе за счет договоренностей о крупных скидках за перевозки с железнодорожными компаниями. В 1911 г. Верховный суд постановил, что Standard Oil нарушила антимонопольное законодательство, объявил компанию необоснованной монополией и приказал разделить ее. Кому-то такая аналогия может показаться слишком вольной, но она как нельзя лучше описывает статус современных технологических корпораций: данные – это новая нефть, и именно они являются жизненной основой современной цифровой экономики.

Утверждение клиентских данных в качестве актива (использование их для рекламы компаниями вроде Google и Facebook или для увеличения среднего чека в перекрестных продажах Amazon, Alibaba и Tencent) превратило информацию о пользователях в безграничный источник пока еще мало освоенных богатств.

Владеть данными должны сами люди, и выбирать, как эти данные использовать, – их право. Отчасти именно об этом говорит вступивший в силу в мае общий регламент ЕС по защите данных (GDPR), как и директива о платежных услугах (PSD2). Внедрение этих нормативов заставляет компании анализировать способы использования данных, но, чтобы эти инициативы были на самом деле эффективными, права потребителей должны быть расширены, как и экосистема их использования.

Приведу еще одну аналогию из энергетической отрасли. Парниковые газы нельзя безболезненно сократить, просто снизив количество невозобновляемых источников энергии. Реформа в этой области включала субсидии поставщикам солнечной, ветряной и геотермальной энергии. Ограничения не являются самоцелью – нужно обеспечить и развивать альтернативу. В технологическом секторе для сохранения конкурентоспособности нужно поощрять независимые системы использования собственных данных, действующих, например, с помощью блокчейна. Такие технологии уже есть, дело за их внедрением.

Победитель получает все

Без надзора экономическая мощь технологических гигантов вырастет еще больше, потому что они продолжают раздвигать границы традиционного финансирования. Конечно, потребителей не заставляют насильно скачивать Alipay. Да и многие банки в Азии технологически инерционны. Тем не менее, в то время как китайские банки подвергаются регулированию в области борьбы с отмыванием денег и процедур «знай своего клиента», технологические компании, такие как Tencent, обходят эти требования, предлагая нефинансовые услуги (например, мессенджер WeChat, через который также можно совершать платежи). Компании используют данные клиентов, таргетируя в том числе финансовые продукты. И когда условному WeСhat нужно идентифицировать и проверять пользователя при перекрестных продажах, мессенджер уже располагает великим множеством данных о клиенте.

Эта тактика распространилась в Азии как лесной пожар и привела к возникновению множества сервисов, которые уже изменили традиционный финансовый сектор.

В переходе клиентов от банков к технологическим компаниям нет никакой проблемы – это их сознательный выбор. Проблема возникнет, если такие компании получат неограниченную свободу действий, в том числе в отношении персональных данных, и продолжат размывать границы между отраслями, стремясь стать абсолютно всем для всех клиентов. Это укрепит их статус гегемонов и создаст постоянную угрозу не только для традиционных сервисов, но и для финансово-технологических стартапов.

Многоуровневый подход к регулированию

Самым эффективным будет многоуровневый подход к регулированию: надо позволить компаниям расти и внедрять инновации и лишь по достижении определенного размера бизнеса требовать от них выполнения в числе прочего антимонопольного законодательства. Нельзя допустить чрезмерного давления на компании, так как нормативные требования, как правило, сопряжены с серьезными накладными расходами. Небольшие компании их просто не потянут. А поскольку автоматизация передачи персональных данных пользователей третьим лицам требует тщательного управления API и выделения серьезных ресурсов, имеет смысл выработать новые подходы для регулирования организаций в зависимости от их размера.

Финтех-стартапам нужно дать возможность усовершенствовать продукт, прежде чем требовать от них выполнения строгих правил работы на финансовом рынке. Так они смогут внедрять инновации, зарабатывать деньги, расти, что в итоге приведет к процветанию всей отрасли. Это позволит регуляторам действовать в интересах конкуренции и инноваций, одновременно защищая права потребителей.

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