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Ли Юань
Интернет и digital
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Акционерный коммунизм

Китай хочет контролировать своих интернет-гигантов

Пекин получит акции Tencent, Weibo, подразделения Alibaba и будет влиять на корпоративную политику

Правительство Китая обеспокоено ростом влияния частных технологических гигантов. Местные интернет-компании так расширили бизнес, что работают и в финансовом, и в транспортном секторах, обслуживая сотни миллионов китайцев и собирая данные о них. Поэтому Пекин считает нужным приобрести доли в некоторых из этих компаний и играть роль в принятии их корпоративных решений. Интернет-регуляторы уже обсуждали покупку 1% акций с особыми правами c Tencent, Weibo и Youku Tudou, принадлежащим Alibaba аналогом YouTube, говорят близкие к этим компаниям люди.

В сентябре регуляторы оштрафовали Tencent, Weibo и Baidu за порнографию, фейковые новости и другой запрещенный контент на их платформах. Летом акции Tencent падали на 4% за один день (это $14 млрд ее рыночной капитализации) – после того как официальная газета компартии Китая (КПК) «Жэньминь жибао» написала, что игра Honor of Kings вызывает слишком сильное привыкание у молодых китайцев.

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