Китай заблокировал WhatsApp
Марк Цукерберг зря учил китайский язык
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Китай заблокировал WhatsApp
Chris Ratcliffe/Bloomberg
Китай заблокировал мессенджер WhatsApp, сообщает The New York Times (NYT). Издание напоминает, что это очередной шаг Пекина по усилению онлайн-слежки в преддверии собрания Коммунистической партии, которое должно состояться в октябре. Этот конгресс раз в пять лет выбирает руководство партии – и страны.
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