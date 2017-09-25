Интернет и digital

Китай заблокировал WhatsApp

Марк Цукерберг зря учил китайский язык

Китай заблокировал мессенджер WhatsApp, сообщает The New York Times (NYT). Издание напоминает, что это очередной шаг Пекина по усилению онлайн-слежки в преддверии собрания Коммунистической партии, которое должно состояться в октябре. Этот конгресс раз в пять лет выбирает руководство партии – и страны.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
noblesse2014
21:27 25.09.2017
Господа, у них цензура и богатство совместимы. Как так-то?
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике