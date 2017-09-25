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Китай заблокировал WhatsApp Chris Ratcliffe/Bloomberg

Китай заблокировал мессенджер WhatsApp, сообщает The New York Times (NYT). Издание напоминает, что это очередной шаг Пекина по усилению онлайн-слежки в преддверии собрания Коммунистической партии, которое должно состояться в октябре. Этот конгресс раз в пять лет выбирает руководство партии – и страны.