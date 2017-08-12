Facebook тайно запустил приложение в Китае
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Facebook запустил в Китае приложение для обмена фотографиями под чужим именем, пишет The Wall Street Journal. По мнению газеты, это означает отход крупнейшей в мире соцсети от многолетней публичной кампании по продвижению среди китайских чиновников, заблокировавших Facebook еще в 2009 г.
О том, что приложение Colorful Balloons, похожее на Facebook's Moments, в действительности разработано самой сетью Facebook, узнала The New York Times. Само приложение китайцы могут загрузить с мая 2017 г., причем авторизация проходит через крупнейшую соцсеть страны WeChat. Разработчиком Colorful Balloons значится пекинская Youge Internet Technology, никак не указывающая на связь с Facebook. Но NYT выяснила, что руководитель Youge Чжан Цзинмей на недавней встрече Facebook с регуляторами Китая сидела рядом с директором по продвижению соцсети в Китае Ван-Ли Мозер.
По мнению NYT, подобный тайный запуск приложения беспрецедентен и является шагом отчаяния от невозможности пробиться на наглухо закрытый крупнейший в мире онлайн-рынок (700 млн интернет-пользователей и $750 млрд онлайн-покупок в год). Возможно также, что зарубежные компании начинают принимать тот факт, что стандарты Китая отличаются от мировых.
«Мы давно заявляли о наличии интересов в Китае, и мы предпринимаем много усилий, чтобы понять и узнать эту страну в разных аспектах», — заявила представитель Facebook. Она не подтвердила и не опровергла информацию газеты. Youge не ответила на запрос NYT, администрация по киберпространству Китая была недоступна для комментариев.
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