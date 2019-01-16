Статья опубликована в № 4733 от 16.01.2019 под заголовком: ФАС уравнивает тарифы
ФАС предлагает бизнесу субсидировать электроэнергию по единому тарифу
Это может частично снизить оплату им электроэнергии за население
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ФАС уравнивает тарифы
Андрей Гордеев / Ведомости
Новый принцип формирования ставки перекрестного субсидирования будет заложен в методику расчета цен на сетевые услуги территориальных сетевых организаций (ТСО), разрабатываемую Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Соответствующее уведомление 14 января было размещено на regulation.gov.ru.
Сейчас тарифы на электроэнергию для населения ниже фактических затрат энергетиков. Разницу оплачивают промышленные потребители и бизнес. Так, сетевым организациям доплачивают компании, питающиеся от распределенных сетей ТСО.
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