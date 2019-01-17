Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: АФК «Система» ждет туристов

АФК «Система» с партнерами вложит 2 млрд рублей в туристический кластер в Карелии

Деньги пойдут в том числе на создание гостиничной сети в республике
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АФК «Система» намерена принять участие в создании туристического кластера в Карелии: вместе с партнерами она планирует инвестировать в строительство отелей на территории республики, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер корпорации Артем Сиразутдинов. Сумму запланированных инвестиций он не назвал. В ближайшие два года корпорация и партнеры вложат в проекты в этом регионе около 2 млрд руб., говорит человек, близкий к руководству АФК «Система». Партнеров он не раскрыл. О таких планах корпорации знают также два консультанта, работавших с ее гостиничными проектами, и один из партнеров холдинга.

В Карелии компания видит большой туристический потенциал, региональные власти заинтересованы в увеличении туристического потока, говорит Сиразутдинов. В республике, напоминает он, расположено много уникальных природных и культурных достопримечательностей мирового значения, таких как Валаам и Кижи, национальные парки, есть все условия для развития всесезонного активного отдыха.

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