Почему московские таксисты недовольны агрегаторами, несмотря на взрывной рост перевозок

Агрегаторы не только приводят клиентов, но еще диктуют цены и взимают существенные комиссионные

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Московский рынок такси сильно фрагментирован Евгений Разумный / Ведомости

Ровно четыре года назад таксисты Москвы пригрозили столичным властям масштабной забастовкой. Планировалось, что с 13 по 15 февраля таксисты не выйдут на работу. Причина – резкое снижение тарифов компаниями – агрегаторами заказов («Яндекс.Такси» и Gett) и повышение комиссии. Напуганные возможным протестом чиновники пообещали встретиться с таксистами. Тогда заммэра Москвы Максим Ликсутов пообещал «приложить все усилия для создания цивилизованного и конкурентного рынка таксомоторных перевозок». Забастовки тогда не случилось, а ситуация с тех пор совсем не изменилась. На днях департамент транспорта Москвы объявил итоги масштабного опроса таксистов. Оказалось, что стоимость поездки низкая, комиссия агрегаторов – высокая, а работать таксистам приходится по 11–12 часов в день.

Стоимость поездки за последние годы действительно упала: по данным дептранспорта, средний чек снизился с 650 руб. в 2015 г. до 450 руб. в 2018 г. Но и сами маршруты стали короче. Средняя дальность поездки за это же время упала на четверть – с 14,4 до 10,6 км. При этом рынок легального такси вырос на порядок. Если в 2010 г. москвичи совершали 40 000 поездок в день, то в 2018 г. их количество достигло 715 000.

Новых клиентов таксопаркам привели онлайн-агрегаторы. Существенное влияние на рынок они начали оказывать с 2014 г., говорит гендиректор крупнейшего московского таксопарка «2412» Роман Кондрашкин. А сегодня, по данным департамента транспорта Москвы, 80% заказов такси в городе идет через агрегаторы.

Раньше пассажиру приходилось обзванивать службы заказа такси, чтобы вызвать машину, или голосовать на обочине в ожидании бомбилы. Еще 6–7 лет назад скорость подачи автомобиля составляла 30–40 минут, а в часы пик – около часа, сейчас она в центре города – 3 минуты, в среднем – около 7 минут, говорит председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты, основатель компании «Формула такси» Богдан Коношенко.

Но возникла другая проблема. Агрегаторы контролируют рынок, но не несут никакой ответственности, в первую очередь перед пассажирами. А случиться может всякое: если три года назад на заказ приехал бы квалифицированный водитель, то сейчас с большой вероятностью это будет либо неквалифицированный человек, либо вовсе нелегал, говорит Кондрашкин из таксопарка «2412».

Кто везет

Лидер рынка, по данным департамента транспорта Москвы, – объединенные «Яндекс.Такси» и Uber с рыночной долей 66%. На 2-е место в 2018 г. вышел «Ситимобил», 3-я – израильская Gett, на пятки которой наступает группа компаний «Везет».

На начало декабря в Москве и области было выдано и действовало более 150 000 разрешений на работу такси. Две трети пришлось на областные лицензии. По данным дептранса, в городе работает около 90 000 таксистов из Москвы и области. Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворять спрос, считает представитель департамента. Крупнейшие таксопарки города, по его данным, – «2412», Ztaxi и «Ритм».

Среди подмосковных компаний наибольшее число лицензий у структур «Сити голд», «Вулкан групп» и «Моссовет», свидетельствуют данные реестра разрешений. По данным областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, самые крупные таксопарки зарегистрированы в Одинцове, Красногорске, Щелкове, Ленинском районе, Балашихе, Химках, Домодедове, Долгопрудном и Подольске. Компании представитель министерства не назвал.

В целом же рынок столичных таксопарков крайне слабо консолидирован, говорят все собеседники «Ведомостей». На десятку крупнейших таксопарков приходится лишь 2–5% всех заказов, оценивает сотрудник одного из агрегаторов. Мелкие игроки занимают большую часть рынка, соглашается представитель «Ситимобила».