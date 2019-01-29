Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4742 от 29.01.2019 под заголовком: Расколоть 100 млрд рублей

Минтранс просит из бюджета 98 млрд рублей на строительство неатомных ледоколов и специальных судов

Они нужны для развития Северного морского пути и северных портов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Министерство транспорта подготовило поправки в госпрограмму «Развитие транспортной системы», которую правительство приняло в декабре 2018 г. Для обеспечения круглогодичной работы портов Дальневосточного и Северо-Западного бассейнов Минтранс предлагает выделить из бюджета средства на строительство двух ледоколов мощностью 18 МВт класса Icebreaker7 (может плавать при толщине льда до 2 м) – по 7,3 млрд руб. на каждый. Для этих же целей министерство просит построить два вспомогательных ледокола мощностью 12–14 МВт (по 6,5 млрд руб.) и портовый ледокол мощностью 6–8 МВт за 5,5 млрд руб. Сроки выделения средств – 2019–2024 годы.

Еще 20,5 млрд руб. нужно выделить в 2019–2024 гг. на строительство двух гидрографических и двух лоцмейстерских судов ледового класса, а также модернизацию еще трех гидрографических судов, считает Минтранс. Также на 2022–2024 гг. министерство запрашивает 44,5 млрд руб. для строительства многофункциональных аварийно-спасательных судов ледового класса. Гидрографические суда, лоцманы и спасатели нужны для развития Северного морского пути.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике