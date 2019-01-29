Минтранс просит из бюджета 98 млрд рублей на строительство неатомных ледоколов и специальных судов
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Министерство транспорта подготовило поправки в госпрограмму «Развитие транспортной системы», которую правительство приняло в декабре 2018 г. Для обеспечения круглогодичной работы портов Дальневосточного и Северо-Западного бассейнов Минтранс предлагает выделить из бюджета средства на строительство двух ледоколов мощностью 18 МВт класса Icebreaker7 (может плавать при толщине льда до 2 м) – по 7,3 млрд руб. на каждый. Для этих же целей министерство просит построить два вспомогательных ледокола мощностью 12–14 МВт (по 6,5 млрд руб.) и портовый ледокол мощностью 6–8 МВт за 5,5 млрд руб. Сроки выделения средств – 2019–2024 годы.
Еще 20,5 млрд руб. нужно выделить в 2019–2024 гг. на строительство двух гидрографических и двух лоцмейстерских судов ледового класса, а также модернизацию еще трех гидрографических судов, считает Минтранс. Также на 2022–2024 гг. министерство запрашивает 44,5 млрд руб. для строительства многофункциональных аварийно-спасательных судов ледового класса. Гидрографические суда, лоцманы и спасатели нужны для развития Северного морского пути.
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