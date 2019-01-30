Россия стала самым быстрорастущим рынком индейки
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Среднегодовой темп прироста производства индейки за 10 лет составил 25%
Среднегодовой темп прироста производства индейки за 10 лет составил 25% – это самый высокий показатель в мире, подсчитали аналитики отраслевого агентства Agrifood Strategies. Так же активно производство росло только в Испании (23%), тогда как в крупнейших странах-производителях оно стагнировало (США, Канада) или даже сокращалось (Франция), отмечается там же.
Бурный рост производства в России президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев объясняет эффектом низкой базы: «Индейка – сравнительно новый продукт, появился на рынке только 15 лет назад». Если 10 лет назад среднестатистический житель России съедал в год около 1 кг этого мяса, в основном импортного, то теперь – 1,8 кг, как правило, российского производства, приводит данные эксперт. По итогам 2018 г. выпуск мяса индейки в России увеличился на 12% почти до 260 000 т, по данным Agrifood Strategies. При этом в целом производство мяса птицы, где 95% приходится на курятину, выросло за этот же период лишь на 1,4% до 4,7 млн т, свидетельствуют данные Росптицесоюза. Но и этот небольшой прирост произошел исключительно благодаря индейке, замечает Андрей Дальнов, главный аналитик ГК «Черкизово».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}