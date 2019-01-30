Россия стала самым быстрорастущим рынком индейки

За 10 лет потребление этого мяса выросло вдвое до 1,8 кг на человека. Отечественные потребители заменяют ею более традиционные говядину и свинину

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Среднегодовой темп прироста производства индейки за 10 лет составил 25% Денис Абрамов / Ведомости

Среднегодовой темп прироста производства индейки за 10 лет составил 25% – это самый высокий показатель в мире, подсчитали аналитики отраслевого агентства Agrifood Strategies. Так же активно производство росло только в Испании (23%), тогда как в крупнейших странах-производителях оно стагнировало (США, Канада) или даже сокращалось (Франция), отмечается там же.

Бурный рост производства в России президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев объясняет эффектом низкой базы: «Индейка – сравнительно новый продукт, появился на рынке только 15 лет назад». Если 10 лет назад среднестатистический житель России съедал в год около 1 кг этого мяса, в основном импортного, то теперь – 1,8 кг, как правило, российского производства, приводит данные эксперт. По итогам 2018 г. выпуск мяса индейки в России увеличился на 12% почти до 260 000 т, по данным Agrifood Strategies. При этом в целом производство мяса птицы, где 95% приходится на курятину, выросло за этот же период лишь на 1,4% до 4,7 млн т, свидетельствуют данные Росптицесоюза. Но и этот небольшой прирост произошел исключительно благодаря индейке, замечает Андрей Дальнов, главный аналитик ГК «Черкизово».