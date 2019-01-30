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Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: Россияне распробовали индейку

Россия стала самым быстрорастущим рынком индейки

За 10 лет потребление этого мяса выросло вдвое до 1,8 кг на человека. Отечественные потребители заменяют ею более традиционные говядину и свинину
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Среднегодовой темп прироста производства индейки за 10 лет составил 25% – это самый высокий показатель в мире, подсчитали аналитики отраслевого агентства Agrifood Strategies. Так же активно производство росло только в Испании (23%), тогда как в крупнейших странах-производителях оно стагнировало (США, Канада) или даже сокращалось (Франция), отмечается там же.

Бурный рост производства в России президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев объясняет эффектом низкой базы: «Индейка – сравнительно новый продукт, появился на рынке только 15 лет назад». Если 10 лет назад среднестатистический житель России съедал в год около 1 кг этого мяса, в основном импортного, то теперь – 1,8 кг, как правило, российского производства, приводит данные эксперт. По итогам 2018 г. выпуск мяса индейки в России увеличился на 12% почти до 260 000 т, по данным Agrifood Strategies. При этом в целом производство мяса птицы, где 95% приходится на курятину, выросло за этот же период лишь на 1,4% до 4,7 млн т, свидетельствуют данные Росптицесоюза. Но и этот небольшой прирост произошел исключительно благодаря индейке, замечает Андрей Дальнов, главный аналитик ГК «Черкизово».

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Комментарии
Hil
08:03 31.01.2019
Индейку ем уже довольно давно и активно. Филе грудки индейки стоит дешевле приличной говядины и примерно соответствует свинине, при этом готовится легче их, гораздо более диетично и полезно, ну и весьма вкусное, особенно хорошо для жарки. По сравнению с куриным филе индейки (речь о том выборе, что в московских супермаркетах) дороже, но ощутимо меньше содержит химии (от курицы прямо разит всякими лекарствами, что бы там Ростест ни говорил), гораздо дольше хранится (курица часто портится даже до официального срока реализации), много менее аллергично, кроме того, лучше переживает термическую обработку (курица почти сразу весь сок теряет, а индейку довольно легко оставить сочной). Так что я лично потребляю в год не 1,8, а скорее раз в 10 больше индейки. И перспективы у этого продукта, по-моему, отличные.
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