Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: Приключения индюшиного яйца

Как менеджер по продажам из Екатеринбурга стала выращивать индюшат

Бизнес очень прибыльный, если побороть высокую смертность птенцов
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49-летняя Елена Карлюк всегда мечтала о домике в деревне, но даже и представить не могла, что будет разводить индюшат. Все произошло случайно. В 2011 г. Елена и ее супруг Александр за 500 000 руб. купили около 1 га земли в деревне Ключи под Екатеринбургом, чтобы построить дачу. Но знакомый Карлюков, начальник отдела закупок птицефабрики в Свердловской области, предложил супругам купить на пробу партию индюшат: мол, недавно завезли из Европы птенцов селекционной породы. Карлюки заинтересовались, построили сарай и купили 60 трехмесячных птенцов. Птица выросла крупная – самки в четыре месяца весили уже около 13 кг, а полугодовалые самцы – 20 кг. Карлюки продали тушки родственникам и друзьям, тем мясо пришлось по вкусу. И Карлюки загорелись идеей открыть собственную ферму. Они зарегистрировали ИП и открыли фермерское хозяйство «Ключи».

Выращивать индейку хлопотно – птица прожорлива, требует особого ухода, а вес набирает медленно. И Карлюкам казалось, что легче будет выводить птенцов из яиц в инкубаторах и сразу же продавать. Супруги взяли потребительский кредит на 300 000 руб., купили два инкубатора на 700 яиц по 30 000 руб. каждый и несколько сотен инкубационных яиц. Но они ошибались: чтобы отладить работу инкубационной станции, понадобились годы. В 2018 г. фермерское хозяйство «Ключи» продало 22 500 индюшат, выручка превысила 7 млн руб. Чистая прибыль от розничной продажи индюшат – более 50%, а от оптовой – около 20%.

Трудно вылупиться

До 2011 г. Елена ничего не знала о фермерстве, жила в городе и работала начальником отдела продаж в свердловском филиале компании – производителя молока. Но в кризисный 2008 год филиал закрыли и Елена потеряла работу. Она хорошо знала местный рынок ритейла и открыла маленькую компанию, которая развозила сотрудников магазинов по домам после ночной смены на арендованных автобусах. Супруг – строитель по профессии – занимался отделкой коттеджей. Денег на жизнь хватало, но транспортный бизнес не приносил удовлетворения, вспоминает Елена. А идея индюшиной фермы ее увлекла по-настоящему.

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