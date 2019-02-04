Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Utair не платит по бондам

Вслед за банковскими кредитами авиакомпания Utair допустила дефолт и по облигациям

Компании не хватило 70 млн рублей на выплату купона по одному из выпусков
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«Дочка» авиакомпании Utair – «Финанс-авиа» – допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций. 31 января она не выплатила 187 млн руб. купона по бондам на 4,1 млрд руб. с погашением в июле 2022 г. По выпуску бондов на 9,2 млрд руб. с погашением в июле 2027 г. компания выплатила купон полностью: 458 962 руб. – по этому выпуску действует символическая ставка 0,01% годовых.

Все облигации «Финанс-авиа» были выпущены в 2015 г., после дефолта по облигациям другой «дочки» авиакомпании – «Ютэйр-финанс». Тогда Utair провела реструктуризацию: держатели смогли обменять дефолтные бумаги на два новых выпуска «Финанс-авиа» плюс отступные.

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