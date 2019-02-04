Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Utair не платит по бондам
Вслед за банковскими кредитами авиакомпания Utair допустила дефолт и по облигациям
Компании не хватило 70 млн рублей на выплату купона по одному из выпусков
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Utair не платит по бондам
Utair
«Дочка» авиакомпании Utair – «Финанс-авиа» – допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций. 31 января она не выплатила 187 млн руб. купона по бондам на 4,1 млрд руб. с погашением в июле 2022 г. По выпуску бондов на 9,2 млрд руб. с погашением в июле 2027 г. компания выплатила купон полностью: 458 962 руб. – по этому выпуску действует символическая ставка 0,01% годовых.
Все облигации «Финанс-авиа» были выпущены в 2015 г., после дефолта по облигациям другой «дочки» авиакомпании – «Ютэйр-финанс». Тогда Utair провела реструктуризацию: держатели смогли обменять дефолтные бумаги на два новых выпуска «Финанс-авиа» плюс отступные.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}