Еврокомиссия запретила сделку Alstom и Siemens

Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: Alstom и Siemens не будут объединяться

Немецкая Siemens и французская Alstom договорились объединить свои мощности по производству поездов осенью 2017 г. Thibault Camus / AP

Еврокомиссия запретила сделку по объединению активов французской Alstom и немецкого Siemens, сообщило ведомство 6 февраля. Объединение их активов нарушит конкуренцию на рынках высокоскоростных поездов и сигнальных систем, указано в сообщении. Комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер заявила, что миллионы пассажиров в Европе ежедневно нуждаются в современном и безопасном железнодорожном транспорте. А объединение двух крупнейших игроков – Alstom и Siemens – могло бы привести к повышению цен на сигнальные системы, обеспечивающие безопасность пассажиров, и цен на следующее поколение скоростных поездов, приводятся ее слова в пресс-релизе комиссии.

В сегменте скоростных поездов запланированное объединение сократило бы число поставщиков, так как новое предприятие стало бы крупнейшим игроком на всех рынках, кроме Южной Кореи, Японии и Китая, закрытых для конкуренции, следует из сообщения: «В результате снижения конкуренции пострадали бы в первую очередь европейские клиенты. Сами заинтересованные в слиянии компании не привели убедительных аргументов в пользу того, что проект позволит сделать отрасль более эффективной».

Siemens и Alstom договорились объединить свои мощности по производству поездов осенью 2017 г. Siemens должен был получить 50% капитала Alstom в обмен на передачу в СП своих мощностей по производству поездов и сигнального оборудования. Ожидалось, что выручка новой компании Siemens Alstom составит 15,3 млрд евро, скорректированная EBIT – 1,2 млрд евро. Намерения объединиться компании пояснили необходимостью конкурировать с китайской CRRC.

В России Alstom владеет 20% крупнейшего производителя локомотивов – «Трансмашхолдинга» (ТМХ), долей в компании по обслуживанию локомотивов «Локотех», Siemens владеет 50% конкурента ТМХ – «Уральских локомотивов». Немецкий концерн также занимался разработкой поездов «Ласточка» и скоростных «Сапсанов», а Alstom – составов «Аллегро».

Объединение Siemens и Alstom поставило бы ТМХ, «Локотех» и «Уральские локомотивы» перед сложными вызовами с точки зрения конкуренции за заказы РЖД и обеспечения конфиденциальности информации, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Это повысило бы риски монополизации российского рынка производства железнодорожной техники, добавляет он. С другой стороны, появление у российских производителей железнодорожной техники единого акционера могло бы содействовать усилению позиций на международном рынке. Особенно в сегменте сервиса подвижного и тягового состава, где «Локотех» и «Синара» сейчас активно развиваются в ряде стран, например в ЮАР, Аргентине, на Кубе и т. д., отмечает эксперт.

Во Франции и Германии бурно отреагировали на запрет сделки. Alstom и Siemens выразили сожаление по поводу решения Еврокомиссии. «Это неудача для европейской промышленности, – пишут компании в совместном заявлении. – Слияние позволило бы повысить эффективность железнодорожных перевозок в мире, европейской железнодорожной промышленности и создать европейского игрока, способного противостоять растущей международной конкуренции». Премьер-министр Франции Эдуар Филипп раскритиковал решение. «Плохое решение, принятое на плохих основаниях и наносящее удар по европейской промышленности», – цитирует его Le Monde.

Министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр назвал решение Еврокомиссии «экономической и политической ошибкой» в эфире France 2. По его словам, запрет на совершение сделки «служит экономическим и промышленным интересам Китая», цитирует министра Les Echos. «Чтобы играть с Китаем на равных условиях, Германия и Франция, вся Европа должны объединить свои силы и свою промышленность», – приводит слова ле Мэра Le Monde.

Немецкая Handelsblatt пишет со ссылкой на источники в отрасли, что надежды на пересмотр решения после переизбрания состава Еврокомиссии у компаний почти нет: «Дело не в личности Маргарет Вестагер. Аппарат, принимающий решения, не изменится». Формально с точки зрения антимонопольного права ЕС решение комиссии правильное, пишет Der Spiegel: после слияния Alstom и Siemens они заняли бы 90% рынка сигнальной аппаратуры для железных дорог. «Европа должна конкурировать с Китаем, но другими способами: изобретательностью и креативностью опережать своих конкурентов и соблюдением законов, которые защищают чувствительные отрасли от поглощений», – заключает издание.

На «Ласточке» по Москве