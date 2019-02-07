НЛМК отчитался о рекордном за десять лет росте финансовых показателей

Совладелец НЛМК Владимир Лисин должен быть доволен результатами работы своей компании Григорий Сысоев / РИА Новости

По итогам 2018 г. выручка НЛМК Владимира Лисина выросла на 20% до $12 млрд, EBITDA – на 35% до $3,6 млрд, чистая прибыль – на 54% до $2,2 млрд, следует из отчета компании по итогам 2018 г., опубликованного 7 февраля. Компания впервые за 10 лет достигла показателя рентабельности по EBIТDA в 30%, годом ранее этот показатель был на 4 п. п. меньше. В отличие от своих конкурентов по отрасли – «Северстали» и ММК – рентабельность НЛМК с 2009 г. была всегда ниже 30%. Свободный денежный поток компании вырос на 60% до $2 млрд.

«Компания достигла рекордных за десятилетие показателей не только благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре – росту цен на стальную продукцию и восстановлению спроса на сталь, но и благодаря реализации пятилетней «Стратегии 2017», которая завершилась в 2018 г.», – отметил президент НЛМК Григорий Федоришин в видеообращении по итогам года. Продажи компании выросли на 7% до 17,6 млн т стальной продукции. Мощности компании были загружены на 99%, следует из материалов НЛМК. По данным компании, мировой рост потребления стали в 2018 г. составил 4%, в 2019 г. рост составит 1,4%.

Почти треть прироста EBITDA – эффекты «Стратегии 2017», пояснил представитель компании. Проекты операционной эффективности, которые направлены на сокращение расхода сырья и материалов, снижение сроков ремонтов, повышение качества продукции, оптимизацию схем логистики, добавили к EBITDA $189 млн, приводит данные он: из них $51 млн – эффекты от проектов, нацеленных на рост производства стали и проката, $31 млн – оптимизация шихты доменных печей, $23 млн – проекты повышения качества продукции, $17 млн – улучшение производственных процессов, которые позволили нарастить выпуск концентрата. «Более $120 млн – эффект от инвестиционных проектов: запуска дробильного оборудования на Стойленском ГОКе, развития технологии вдувания пылеугольного топлива в доменные печи, что позволяет снижать расходы кокса и природного газа, запуска нового турбогенератора № 5», – перечисляет представитель НЛМК. Остальные факторы значительного роста показателей – наращивание продаж на 7% и укрепление позиций на всех ключевых рынках сбыта благодаря гибкой бизнес-модели, рост цен. Новую стратегию компания представит в марте этого года на дне инвесторов.

В 2018 г. на рынке стали наблюдались две основные тенденции: восстановление спроса на сталь и рост протекционизма на основных рынках, замечает вице-президент по финансам НЛМК Шамиль Курмашов (цитаты по пресс-релизу). Гибкая бизнес-модель НЛМК обеспечила укрепление его позиций на ключевых рынках сбыта и позволила нарастить продажи на 1,1 млн т, что является рекордом компании, подчеркнул он. Чистый долг/EBITDA снизился за год с 0,35 до 0,25. В совокупности с ростом свободного денежного потока компания сохранит высокие дивидендные выплаты, несмотря на рост инвестиций, заключает Курмашов.

Годовые результаты всех металлургов в 2018 г. очень высокие, подчеркивает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Это связано с высокими ценами на сталь. Однако уже в IV квартале наблюдалось снижение цен на сталь (в среднем 10%), при том что цены на железную руду росли. «Повышение операционной эффективности – это правильно, но все результаты в итоге зависят от ценовой конъюнктуры и курса рубля», – подчеркивает эксперт. В условиях все больших торговых ограничений присутствие НЛМК за рубежом – плюс для компании, отмечает она. «Это касается европейского рынка, где для компании нет ввозных пошлин на слябы. Но не все так однозначно в американском дивизионе: со снижением цен на сталь в США и нецелесообразностью ввозить собственные слябы и платить пошлину 25% маржа американского дивизиона снижается», – заключает Ализаровская.

Мировое потребление стали уверенно растет вместе с мировым ВВП, но рынок подвержен многим временным и зачастую трудно предсказуемым факторам – торговым войнам, запретам и барьерам, перебоям в поставках сырья из-за погоды и другим форс-мажорам, новым индустриальным практикам в Китае, комментирует директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.

Показатели НЛМК отражают ситуацию на рынке, говорит начальник аналитического отдела BCS Global Markets Кирилл Чуйко. В дальнейшем результаты компании будут зависеть от цен на сталь, а они станут снижаться, считает он.

2019 год будет непростым для отрасли, так как экономика Китая замедляется, вслед за ней замедляется и спрос на сталь, говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов: «Именно сильный внутренний спрос в Китае в предыдущие годы привел к значительному снижению экспорта стали из страны – с 112 млн т в 2015 г. до 76 млн т в 2017 г. Это послужило толчком к росту мировой сталелитейной отрасли».

Исправленный версия. В статье исправлена должность Григория Федоришина