Компания Игоря Ротенберга может стать монополистом на рынке умных электросчетчиков

Любой производитель оборудования может адаптировать свое устройство под XNB, парирует представитель СРТ СТРИЖ

Использование протокола передачи данных компании «Современные радио технологии» (СРТ, работает под брендом «Стриж») может стать обязательным для всех систем интеллектуального учета электроэнергии. Это следует из письма замминистра цифрового развития связи и информационных технологий Алексея Соколова в Минэнерго. Для передачи данных с умных счетчиков в систему учета Минкомсвязи предлагает использовать радиотехнологию LPWAN и разработанный СРТ протокол XNB.

На своем сайте СРТ уже предлагает умные электросчетчики. Но цены раскрывает только по запросу.

Представители Минкомсвязи и Минэнерго подтвердили отправку и получение письма.

Кто владеет «Современными радиотехнологиями» По данным «СПАРК-Интерфакса», по 45% уставного капитала СРТ принадлежат старшему сыну Аркадия Ротенберга Игорю Ротенбергу и Андрею Шипелову, 10% – Павлу Старюку. Аркадий Ротенберг – давний друг президента России Владимира Путина. Управляющей компанией СРТ, по данным СПАРК, является «Глонасс-ТМ». На 75% она принадлежит компании «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), на 25% – оператору системы информирования о ДТП «ЭРА Глонасс» АО «Глонасс». В РТИТС у Ротенберга и Шипелова – 23,5 и 19% уставного капитала соответственно. Еще 50% принадлежит компании «РТ-инвест», оставшиеся 7,5% – Антону Замкову. «РТ-инвест» принадлежит «Ростеху» и Шипелову. У госкорпорации 25% акций.

Закон о развитии интеллектуальных систем учета принят в прошлом году. С 1 июля 2020 г. умные счетчики должны устанавливать сетевые и ресурсоснабжающие организации. Установка интеллектуальных систем учета – часть программы «Цифровая трансформация» «Россетей» до 2030 г. Ее стоимость оценивается в 1,3 трлн руб. Умные счетчики будут устанавливаться по мере выхода из строя старых. Интеллектуальные системы учета электроэнергии сами передадут данные о потреблении энергии и сигналы о взломе или неисправности. Они также позволят удаленно ограничивать поставку электроэнергии неплательщику.

Внедрение интеллектуальной системы учета может потребовать по 40–60 млрд руб. в год в течение 2022–2030 гг. – за это время будет заменена основная масса приборов, считает старший консультант Vygon Consulting Николай Посыпанко. По оценке сотрудника одного из разработчиков решений для интернета вещей, в следующем десятилетии рынок умных счетчиков может составить около 65 млрд руб. в год. Он исходит из того, что ежегодно, как и сейчас, будет меняться около 9 млн счетчиков при стоимости 6000–10 000 руб. за штуку.

XNB – закрытый протокол, т. е. другие производители, помимо СРТ, не могут его использовать, отмечает председатель технического комитета «Кибер-физические системы» при Росстандарте Никита Уткин. СРТ может оказаться монополистом на рынке умных счетчиков и интеллектуальных систем учета электроэнергии, опасается директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. При этом из письма следует, что «Глонасс-ТМ», управляющая СРТ, может оказаться единственным обладателем частот, на которых могут работать интеллектуальные системы учета.

76,2 млн точек учета насчитывалось в России на конец 2018 г., посчитало Минэнерго. Из них менее 10% счетчиков удовлетворяют современным требованиям об интеллектуальном учете, сообщал ранее гендиректор «Россетей» Павел Ливинский. По его словам, всего используется около 300 видов счетчиков разных поколений и производителей, которые невозможно интегрировать в единую интеллектуальную систему

Любой производитель оборудования может адаптировать свое устройство под XNB, парирует представитель СРТ. Для этого компания открыто распространяет специальный комплект разработчика, с помощью которого сторонний разработчик сможет создать собственное устройство в технологии XNB. Также СРТ работает над созданием собственного XNB-чипа, с помощью которого сторонние устройства могут работать на базе его протокола.

Вопрос еще прорабатывается в ходе обсуждения концепции развития интернета вещей, отметил представитель Минкомсвязи. Министерство заинтересовано в том, чтобы рынок умных счетчиков был открыт для всех российских производителей, уверяет он. Обсуждаются разные варианты, в том числе и возможность «открытия» протокола СРТ и использование других диапазонов, говорит федеральный чиновник. Главный приоритет – информационная безопасность: распространенный сейчас протокол LoRaWAN слишком уязвим, добавил он.

Представитель «Россетей» отказался от комментариев.