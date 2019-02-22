Муниципалитеты не смогут использовать лизинг для покупки иностранной техники

Это будет наиболее чувствительно для сегмента коммунальной техники

Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: Лизинг заехал под «кирпич» правительства

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Чиновники расчищают рынок для российской коммунальной техники Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Правительство решило распространить на лизинговые сделки запрет покупать по госзаказу иностранную технику. Речь идет о случаях, когда по окончании действия договора заказчик должен приобрести предмет лизинга в собственность.

Запрет установлен постановлением российского правительства от 19 февраля. Подлинность документа, с которым ознакомились «Ведомости», подтвердил представитель аппарата правительства. Новые правила вступят в силу 1 марта и не будут касаться уже заключенных контрактов, а также закупок, извещения о проведении которых были размещены до этой даты. Документ разработан Минпромторгом с учетом обращений российских машиностроительных предприятий, выпускающих, в частности, строительно-дорожную и коммунальную технику, депутатов Госдумы и профильных отраслевых объединений, рассказал представитель министерства.