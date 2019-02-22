Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: Лизинг заехал под «кирпич» правительства

Муниципалитеты не смогут использовать лизинг для покупки иностранной техники

Это будет наиболее чувствительно для сегмента коммунальной техники

Правительство решило распространить на лизинговые сделки запрет покупать по госзаказу иностранную технику. Речь идет о случаях, когда по окончании действия договора заказчик должен приобрести предмет лизинга в собственность.

Запрет установлен постановлением российского правительства от 19 февраля. Подлинность документа, с которым ознакомились «Ведомости», подтвердил представитель аппарата правительства. Новые правила вступят в силу 1 марта и не будут касаться уже заключенных контрактов, а также закупок, извещения о проведении которых были размещены до этой даты. Документ разработан Минпромторгом с учетом обращений российских машиностроительных предприятий, выпускающих, в частности, строительно-дорожную и коммунальную технику, депутатов Госдумы и профильных отраслевых объединений, рассказал представитель министерства.

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