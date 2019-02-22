Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: «Яндекс» и Сбербанк накормят импортной едой

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка будет продавать продукты питания из-за границы

Но санкционных продуктов купить будет нельзя

Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса», «Яндекс.Маркет», в конце февраля – начале марта начнет тестировать продажи продуктов питания из-за рубежа через онлайн-магазин Bringly. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по международному развитию компании «Яндекс.Маркет» Алекс Васильев.

Bringly – трансграничный маркетплейс, сотрудничающий с онлайн-магазинами из Китая, Турции, Великобритании и других стран. Помимо него «Яндекс.Маркет» развивает одноименную площадку для сравнения цен в разных интернет-магазинах и маркетплейс, работающий с российскими поставщиками, «Беру».

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