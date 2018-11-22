«Яндекс.Маркет» запустил конкурента Aliexpress

Андрей Гордеев / Ведомости

«Яндекс.Маркет» запустил площадку для онлайн-покупок у зарубежных компаний в бета-режиме, сообщила компания. Площадка получила название bringly.ru. На ней продаются одежда и обувь, электроника, косметика и другие товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и др. Площадка работает по модели маркетплейса, сообщил «Яндекс.Маркет»: «Продавцы размещают на ней свои предложения и платят с каждой продажи фиксированный процент, который зависит от категории товара».

Это третья площадка «Яндекс.Маркета» — помимо одноименного сайта для поиска и сравнения товаров и цен ранее в этом году он запустил маркетплейс «Беру» с товарами от российских поставщиков. Развивать эти проекты сервис начал после того, как вошел в совместное предприятие со Сбербанком. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – говорил весной 2018 г. президент Сбербанка Герман Греф.

У трансграничной торговли колоссальный потенциал, говорит директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев. «Уже сейчас две трети россиян покупают что-то в иностранных интернет-магазинах, причем 90% этих покупок приходится на товары из Китая», — отмечает он.

Сейчас самый популярный зарубежный онлайн-магазин у россиян — это китайский Aliexpress. Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) оценивала, что на покупки в китайских онлайн-магазинах приходится около 52% всех зарубежных покупок россиян, около 60% — покупки на Aliexpress, всего около 116 млрд руб. в 2017 г. На «Яндекс.Маркете», по данным годового отчета Сбербанка, в 2017 г. продано товаров на 150 млрд руб., а целевой показатель, которого площадка должна достичь за пять лет, – 500 млрд руб.

Российский бизнес Aliexpress войдет в совместное предприятие, создаваемое китайским интернет-гигантом Alibaba Group, оператором связи «Мегафон», Mail.ru Group и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Благодаря этому Aliexpress Russia получит доступ к 100-миллионной аудитории Mail.ru Group в соцсетях, мессенджерах, почте и онлайн-играх, сообщали осенью участники будущего СП.

Цены bringly.ru будут ниже, чем в офлайн-ритейле, обещает Васильев из «Яндекс.Маркета»: «Многие товары за границей стоят дешевле, а мы привозим их напрямую, без наценок посредников». Площадка сообщает, что доставка для покупок из Китая и Латвии будет бесплатной. При заказе любого товара покупатели могут воспользоваться обычной и экспресс-доставкой «Почты России», уточняет компания.