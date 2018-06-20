Как договориться с Alibaba

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Евгений Разумный / Ведомости

Принадлежащий группе Alibaba онлайн-магазин AliExpress известен в России прежде всего как самое популярное место покупок дешевых и не всегда качественных товаров от сотен тысяч китайских продавцов. Если верить оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), его российская аудитория за прошлый год – около 20 млн человек. Но в последние два года китайская торговая площадка стала предметом интереса не только рядовых граждан, средний чек которых на AliExpress не превышает нескольких сотен рублей, но и российских госбанков.

AliExpress и запущенный в конце 2017 г. Tmall, который продает более дорогие брендированные товары и сотрудничает с российскими продавцами, лишь внешняя часть бизнеса Alibaba в России. В России работает платежная система AliРay, ориентированная пока только на китайских туристов, и логистическая платформа «Цайняо» – она должна стать одним из пяти хабов глобальной логистики Alibaba.