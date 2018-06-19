Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: ВТБ поддержит Alibaba в России
ВТБ договаривается о совместном предприятии с Alibaba
Сделка объединит компетенции участников
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Около двух лет назад переговоры о совместном предприятии в России Alibaba вела со Сбербанком
Aly Song/REUTERS
О переговорах российского банка и одной из крупнейших в мире компаний интернет-торговли «Ведомостям» рассказали три человека, близких к участникам переговоров. По словам одного из них, переговоры идут уже несколько месяцев: «ВТБ заинтересован в создании цифровой платформы, в том, чтобы не отстать от Сбербанка в этом направлении. У ВТБ сильная логистика («Почта России»), офлайн-сеть отделений, финансовые компетенции, сотрудничество с Alibaba помогло бы добавить недостающие компетенции».
ВТБ партнерство с Alibaba интересно и как финансовая инвестиция в растущий проект, и как возможность предоставлять финансовые услуги продавцам, которые торгуют через Alibaba, объясняет другой собеседник «Ведомостей».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}