ВТБ договаривается о совместном предприятии с Alibaba

Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: ВТБ поддержит Alibaba в России

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Около двух лет назад переговоры о совместном предприятии в России Alibaba вела со Сбербанком Aly Song/REUTERS

О переговорах российского банка и одной из крупнейших в мире компаний интернет-торговли «Ведомостям» рассказали три человека, близких к участникам переговоров. По словам одного из них, переговоры идут уже несколько месяцев: «ВТБ заинтересован в создании цифровой платформы, в том, чтобы не отстать от Сбербанка в этом направлении. У ВТБ сильная логистика («Почта России»), офлайн-сеть отделений, финансовые компетенции, сотрудничество с Alibaba помогло бы добавить недостающие компетенции».

ВТБ партнерство с Alibaba интересно и как финансовая инвестиция в растущий проект, и как возможность предоставлять финансовые услуги продавцам, которые торгуют через Alibaba, объясняет другой собеседник «Ведомостей».