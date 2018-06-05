Статья опубликована в № 4581 от 05.06.2018 под заголовком: WeСhat с Россией
В России начал работу китайский платежный сервис WeChat Pay
Пока с его помощью за товары могут расплатиться только граждане Китая
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Российским торговцам наконец удастся понять, что такое платежи по-китайски
Андрей Гордеев / Ведомости
На российский рынок вышел китайский платежный сервис WeChat Pay, позволяющий оплачивать товары с помощью приложения на мобильном телефоне. WeChat Pay работает на основе мессенджера WeChat, который, по данным компании, установлен более чем у 900 млн китайцев. Для оплаты на кассе сканируется QR-код, сгенерированный системой. Россия стала 17-й страной в мире, где заработал WeChat Pay, говорится на сайте платежной системы Sendy – российского партнера WeChat Pay.
Сервис ориентирован на приезжающих в Россию китайцев: пока WeСhat Pay позволяет оплачивать покупки только гражданам КНР, следует из слов председателя совета директоров Sendy Игоря Ключникова. Количество пользователей WeСhat Pay не раскрывается.
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