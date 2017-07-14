Китайская платежная система Alipay начала завоевывать Россию

Китайские туристы уже могут расплатиться с ее помощью в ЦУМе и ДЛТ, на подходе – московское метро

Alipay основана в Китае в 2004 г. и входит в Alibaba Group, а количество ее активных пользователей превышает 520 млн человек Anthony Kwan/Bloomberg

Сразу два торговых дома – ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге – начали принимать к оплате Alipay, сообщил банк «Русский стандарт». Он обеспечивает оплату товаров с помощью китайской платежной системы.

Alipay основана в Китае в 2004 г. и входит в Alibaba Group, а количество ее активных пользователей превышает 520 млн человек, говорится в сообщении «Русского стандарта». Система позволяет расплачиваться внутри Alibaba Group, кроме того, платежи через Alipay принимает более 8 млн торговых точек в Китае и мире.

Расплатиться с помощью Alipay могут только граждане КНР, пояснил директор по развитию бизнеса Alipay в России и СНГ Богдан Задорожный. В прошлом году Россию посетило около 1,5 млн туристов из Китая, в среднем за поездку один китаец тратит $4000, следует из его слов.

На китайских туристов приходится 9% от общего оборота ЦУМа и 22% – ДЛТ, рассказывает операционный директор ЦУМа Александр Павлов, а процент иностранных клиентов растет. «Принимать Alipay было нашей инициативой, ведь это самый популярный способ оплаты в Китае», – добавляет Павлов. Он ждет роста продаж среди китайских покупателей, но точные данные не раскрывает. С 2015 г. в ЦУМе и ДЛТ можно расплатиться с помощью другой китайской платежной системы – Union Pay. По словам Павлова, Alipay сделает оплату удобнее.

Бизнес в России подстраивается под китайского туриста: например, появляются гиды для них и вывески на китайском. Поэтому проект Alipay выглядит логично в ЦУМе и ДЛТ, рассуждает партнер Deloitte Егор Метелкин. Китайцы – самые активные потребители люкса в мире, который из-за девальвации рубля стало выгодно покупать в России, говорит Метелкин. В Китае одежда и аксессуары европейских брендов стоят в среднем на 15–20% больше, чем в Европе и России, продолжает президент Национальной палаты моды Александр Шумский, поэтому китайские туристы активно покупают все это за границей. В Китае действует очень высокий налог на роскошь, цены могут отличаться от европейских и даже российских до 70%, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Курс юаня к рублю с 2014 г. вырос в 2 раза, поэтому покупать люкс в России для китайских туристов стало явно выгоднее, добавляет она.

Начало работы с Alipay сделает ЦУМ и ДЛТ более привлекательными для китайских туристов, уверены Шумский и Метелкин. Вряд ли доля продаж увеличится только из-за использования платежной системы, сомневается Лебсак-Клейманс. «Это плюс, но не решающий фактор для покупки. Основная задача – создание максимально комфортной среды для туристов», – полагает она.

Alipay использует мобильное приложение, которое при оплате сканирует QR-код. Как правило, чтобы начать платить с помощью Alipay, пользователи привязывают банковскую карту, выпущенную китайским банком. Также источником оплаты в Alipay может служить баланс кошелька, сберегательный счет Yue’Bao, кредитный лимит Huabei (Ant Credit), предоставляемый пользователю самим Alipay, добавляет Задорожный. Alipay – это суперприложение с разными сервисами, объясняет он его популярность: с помощью Alipay без перехода на сторонние сайты и внешние приложения можно, например, заказать еду, забронировать столик в ресторане, купить туристическую путевку, взять напрокат велосипед и т. д. Для ЦУМа через Alipay помимо оплаты будет доступна маркетинговая платформа Alipay и непосредственная маркетинговая поддержка: торговый дом сможет продвигать в экосистеме свои товары и услуги, сказал Задорожный.

«В ближайшие месяцы мы планируем подключить сотни и тысячи торговых точек, мы также договорились с департаментом транспорта Москвы о приеме Alipay в метро, на наземном транспорте, а также в прокате велосипедов. Постараемся успеть до конца туристического сезона», – говорит Задорожный. Получить комментарии департамента транспорта Москвы вчера не удалось. По словам Задорожного, Alipay готова сотрудничать и с другими российскими банками. Группа ВТБ рассматривает возможность участия в данном проекте, конкретные детали и сроки будут объявлены позднее, сказал ее представитель. Представители Сбербанка, Газпромбанка и UCS, входящих в топ-5 по приему платежей в России помимо «ВТБ 24» и «Русского стандарта», на запрос не ответили.

В то же время для Alipay в России не проработана нормативная база, рассказывал «Ведомостям» один из участников платежного рынка. По его словам, ЦБ сейчас занимается этим вопросом. «Поскольку Alipay дает возможность расплатиться исключительно гражданам КНР, то для российских банков, ее принимающих, это работает как трансграничные операции», – указывает Задорожный. Если Alipay будет выходить на российский рынок и предоставит доступ к системе гражданам России, то по закону должна будет зарегистрироваться в России, продолжает он. По его словам, к оплате с помощью QR-кода сейчас нет специальных требований.

«ЦБ изучает информацию по поводу Alipay и параллельно прорабатывает общие рамки регулирования услуг трансграничного перевода денежных средств», – сообщил представитель регулятора.