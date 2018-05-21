Сбербанк и «Яндекс» запустили интернет-магазин «Беру»

Пока онлайн-площадка действует в тестовом режиме, но для того, чтобы на него перейти, надо залогиниться через «Яндекс» или соцсети beru.ru

Сбербанк и «Яндекс» запустили тестовую версию интернет-магазина под названием «Беру» на базе «Яндекс.Маркета», говорится в сообщении последнего. «Бета-версия доступна сотрудникам "Яндекса" и Сбербанка во всех регионах страны, а также для желающих протестировать новый сервис», – указывается в сообщении.

При этом сайт «Беру» уже доступен, убедилась корреспондент «Ведомостей». Для того чтобы попасть в интернет-магазин, надо залогиниться через аккаунт в «Яндексе» или соцсетях. Корреспонденту «Ведомостей» также удалось оформить заказ с курьерской доставкой на вторник. Оператор магазина позвонила для подтверждения через несколько минут после заказа.

Приложения доступны в AppStore и Google Play, утверждается в сообщении компании. Однако скачать приложение из AppStore корреспондентам «Ведомостей» не удалось. При переходе по ссылке в iTunes с сайта «Беру» выдавало сообщение о том, что страница не найдена. Найти приложение с мобильного телефона в AppStore не удалось: поиск по слову «беру» не давал результатов, а по слову «beru» предлагалось скачать приложение для вызова такси Uber.

В Google Play приложение нашлось – оно называется «Беру – покупки без сомнений». На момент публикации, согласно данным Google Play, его оценили десять человек.

С осени онлайн-площадка будет доступна для всех пользователей, уточняет «Яндекс.Маркет». Пока что в «Беру» представлен не весь ассортимент, а всего около 25 000 позиций. В течение нескольких лет ассортимент увеличится до миллиона позиций, говорится в сообщении компании.

Пока на сайте доступно шесть категорий товаров: электроника, компьютерная и бытовая техника, дом и дача, детские товары, красота и здоровье, товары для животных. На главной странице представлены товары со скидкой, спецпредложения дня и новые товары. «Беру» предлагает получить скидку на первую покупку – 500 руб., если скачать приложение, и 300 руб. на повторный заказ.

Доставка с сайта «Беру» будет бесплатной при заказе стоимостью более 3500 руб., следует из информации с сайта интернет-магазина. Услуги курьера обойдутся в 249 руб., за 99 руб. можно забрать посылку в пункте самовывоза. У компании несколько партнеров по доставке, говорит представитель «Яндекс.Маркета», но подробностей не раскрывает.

Бизнес-модель «Беру» является распространенной для маркетплейсов, отметила представитель «Яндекс.Маркета». По ее словам, площадка будет получать фиксированную комиссию в зависимости от категории товара.

Сбербанк и «Яндекс» договорились о запуске торговой площадки на базе «Яндекс.Маркета» еще в прошлом году. Госбанк выкупил вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» за 30 млрд руб. Сделку закрыли в конце апреля, предприятие оценивалось в 60 млрд руб. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – говорил тогда президент Сбербанка Герман Греф.

«Яндекс.Маркет» рос медленнее всех сегментов «Яндекса» в 2017 г., следует из отчетности компании. Выручка этого подразделения выросла за год на 5% до 4,96 млрд руб., другие же росли как минимум на 21%.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф