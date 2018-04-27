Сбербанк закрыл сделку с «Яндекс.Маркетом»

Е. Разумный / Ведомости

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», сообщили стороны в совместном заявлении. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – процитирован в сообщении президент Сбербанка Герман Греф.

Ранее Сбербанк в годовом отчете за 2017 г . объяснял, что его участие в «Яндекс. Маркете» «важно как для развития цифровой экосистемы самого Сбербанка, так и для экономики страны в целом». «Это партнерство откроет новые возможности для игроков рынка электронной коммерции, малого и среднего бизнеса, а также создаст условия для роста экспорта российских товаров за рубеж и новые возможности для зарубежных участников рынка», – обещал госбанк.

Чем займется новая компания

У новой компании будет три основных направления, сказано в сообщении. Первое подразумевает создание онлайн-площадки, где можно будет покупать товары у разных продавцов. Они, как обещают Сбербанк и «Яндекс», получат «качественные операционные, финансовые и логистические сервисы». Обрабатывать заказы, обслуживать клиентов и доставлять товары будет сама площадка. Также компания сосредоточится на развитии трансграничной онлайн-торговли. Кроме того, она продолжит развивать «Яндекс.Маркет», т. е. площадку для выбора товаров и сравнения цен. Для развития имеющихся и создания новых сервисов будут использоваться технологии и инфраструктура обеих компаний, сообщили они.

Сколько стоит «Маркет»

О намерении создать совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета» Сбербанк и «Яндекс» сообщили в августе 2017 г. Предприятие по-прежнему оценивается в 60 млрд руб. на момент сделки, следует из сообщения компаний. Каждая из сторон получит по 45% долей в новой компании, еще 10% будут внесены в опционный фонд для команды «Яндекс. Маркета».

Доля в 45% позволит сторонам избежать потенциальных последствий из-за санкций: Сбербанк с 2014 г. находится под санкциями США и Евросоюза; бумаги «Яндекса» торгуются на американской бирже Nasdaq с 2011 г. В отчете за 2017 г. «Яндекс» отмечал: «Мы уверены, что будущее совместное предприятие не подпадет под эти ограничения. Однако в будущем применяемые санкции могут наложить ограничения на нашу способность дополнительно финансировать это СП». Так, сейчас санкции не коснулись компаний, участие в которых у подсанкционных лиц менее 50%, но если эта планка будет снижена в будущем, это негативно повлияет на новое СП «Яндекс. Маркета», следует из документа.

Представитель Сбербанка сказал, что распределение долей партнеров в СП связано с «бизнес-логикой предприятия»: равные доли обеспечивают паритет в совете директоров, а распределение долей 50/50 не позволило бы предоставить опцион менеджменту. Пресс-служба «Яндекса» пока не прокомментировала это.

Сбербанк выкупил вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на 30 млрд руб. Банк, как отметил его представитель, уже перечислил средства и в обмен получил акции от допэмиссии. Деньги пойдут на развитие компании в полноценный маркетплейс, отметил Греф. В 2017 г. на «Яндекс.Маркете» продано товаров на 150 млрд руб., согласно годовому отчету Сбербанка, целевой показатель на пять лет – достичь оборота в 500 млрд руб.

Кто будет руководить «Маркетом»

СП «Яндекса» и Сбербанка возглавит действующий гендиректор этой торговой площадки Максим Гришаков. Как сообщили компании, в совет директоров площадки войдет семь человек. Помимо Гришакова, это оба первых заместителя предправления Сбербанка Лев Хасис и Максим Полетаев, операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский, вице-президент по корпоративному развитию «Яндекса» Вадим Марчук. Также в совете будут два независимых директора: Габриэль Наури – от Сбербанка и Джон Оливер – от «Яндекса».

Наури ранее возглавлял международные операции ритейлера Casino Group и руководил ее онлайн-продажами продуктов питания. Он также занимает должность старшего советника президента японского ритейлера Aeon Group. Оливер — cтарший советник TPG, с 2011 г. - председатель совета директоров российского ритейлера «Лента».

С чем предстоит работать

В последние кварталы выручка «Яндекс. Маркета» ухудшалась. Так, в III квартале 2017 г. показатель сократился впервые за все время, за которое компания раскрывает доход, – на 12% год к году до 1,1 млрд руб. В IV квартале продажи немного подросли - на 3% до 1,4 млрд руб., но в начале 2018 г. снова стали сокращаться - на 3% и составила 1,3 млрд руб.

В течение 2018 г. ситуация должна постепенно улучшится, обещал инвесторам на телеконференции на этой неделе Абовский. Это может произойти, по его словам, благодаря инвестициям в рекламу и маркетинг, постепенное улучшение продукта и запуску новых.

Убыток «Яндекс.Маркета» по скорректированному показателю EBITDA составил 162 млн руб. против прибыли в 560 млн годом ранее. Топ-менеджмент объяснил это тем, что рекламная и маркетинговая компания уже запущены, а также выросли расходы на персонал и инвестиции в обработку и доставку заказов.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф