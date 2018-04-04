Оборот российской интернет-торговли превысил триллион рублей

Однако I квартал 2018 г. показывает более позитивную динамику, отмечает Федоров Евгений Разумный / Ведомости

В 2017 г. оборот российского рынка интернет-торговли достиг 1,04 трлн руб., это на 13% больше, чем в 2016 г., подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Прогноз АКИТ не оправдался: год назад она ожидала роста на 25% и оборота 1,15 трлн руб. «Мы рассчитывали на больший результат, – признает президент АКИТ Алексей Федоров, – рост замедлился в два раза».

Покупательская способность российского населения, несмотря на чуть выросшую зарплату, снизилась на 9% в 2017 г., объясняет замедление роста Федоров, его данные взяты из исследования Высшей школы экономики.

I квартал 2018 г. показывает более положительную динамику, продолжает Федоров, но не говорит, насколько она положительная. Прогноз АКИТ на 2018 г. в целом – 20%-ный рост рынка, оборот 1,25 млрд руб.

Количество отправлений из зарубежных интернет-магазинов достигло 380 млн, это на 63% больше, чем в прошлом году. На зарубежные онлайн-магазины, по данным АКИТ, пришлась 36% всех онлайн-покупок россиян – 374,3 млрд руб., в прошлом году было 33% и 304 млрд руб. Сегмент вырос на 24%. Таким образом, почти 60% роста рынка обеспечили зарубежные покупки.

АКИТ и в этом сегменте рассчитывала на более быстрый рост: по прогнозу, покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах должны были достичь 400 млрд руб., на 32,5% больше, чем в 2016 г.

90% зарубежных интернет-покупок, как и в прошлом году, пришлось на Китай, доля Европейского союза – 3%, США – 2%. В денежном выражении китайские покупки составляют куда меньшую долю рынка – всего 53%, у Евросоюза – 22%, у США – 12%. По мнению АКИТ, это говорит о невысоком среднем чеке в Китае.

Самая большая аудитория по-прежнему у Aliexpress: по оценкам АКИТ, более 20 млн человек. Средний чек в этом интернет-магазине – 980 руб., сообщил Федоров.