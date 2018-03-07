AliExpress запустит программу лояльности для российских покупателей

Она будет работать на обеих платформах – AliExpress и Tmall

До сих пор AliExpress присваивала пользователям уровни – А, B, C. Но это не было полноценной программой лояльности Anthony Kwan / Bloomberg

Самая популярная в России торговая онлайн-площадка AliExpress решила запустить программу лояльности к 28 марта, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Программа будет работать на обеих платформах компании, которые представлены в России – AliExpress и Tmall.

По словам представителя AliExpress, российских покупателей поделят на четыре уровня – «серебряный», «золотой», «платиновый» и «бриллиантовый». На статус пользователя будут влиять частота покупок, их стоимость и прочие факторы. В зависимости от уровня будут определятся привилегии – скидки и возможность участия в закрытых распродажах. Например, «бриллиантовый» статус позволит пользователям экономить до 90% во время закрытых распродаж, утверждает представитель площадки.

До сих пор AliExpress присваивала пользователям уровни – А, B, C. Но это не было полноценной программой лояльности, отмечает представитель площадки: это, скорее, просто система учета заказов каждого покупателя.

Пользователи, которые попадают под критерии самого высокого статуса в новой программе поощрений, – самые доходные для AliExpress, отмечает ее представитель. В России таких покупателей больше, чем в других странах, где работает AliExpress, – более 150 000 человек. Половина из них делают покупки минимум раз в неделю. По словам представителя AliExpress, благодаря запуску программы лояльности компания рассчитывает за год как минимум удвоить число таких покупателей. Общее число пользователей в России AliExpress не раскрывает.

Кроме того, цель запуска программы лояльности – увеличить средний чек, добавляет собеседник «Ведомостей». Цифр он не раскрыл.

По данным российской Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на середину прошлого года, средний чек зарубежных онлайн-покупок у россиян был 3400 руб. А на Китай приходилось более половины всех покупок в денежном выражении. В российских интернет-магазинах сумма средней покупки выше – 5370 руб. AliExpress входит в десятку лидеров по охвату российской интернет-аудитории: по данным GfK на август прошлого года, он был на 9 месте среди всех сайтов и приложений, уступая поисковикам и соцсетям. Среди специализирующихся на торговле сайтов и приложений AliExpress – второй после Avito.

Средний чек можно нарастить, если предложить клиенту какие-то ощутимые для него бонусы в момент покупки, например, бесплатную доставку, говорит президент АКИТ Алексей Федоров. AliExpress и так известен низкими ценами, поэтому если пользователи получат за более крупные суммы покупок бесплатную доставку, которая обычно стоит 150-200 руб., то средний чек может вырасти на 35-45%, рассуждает он. По словам представителя AliExpress, онлайн-площадка будет предлагать пользователям и поощрения, связанные с доставкой, их механика дорабатывается.

Представитель крупнейшей российской торговой онлайн-площадки – «Яндекс.Маркета» – от комментариев отказался.

AliExpress вошла в топ-10 самых популярных приложений в 2017 году