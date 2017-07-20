Покупки на AliExpress теперь можно оплатить картой «Мир»

Сделать это сейчас могут 11 млн россиян – столько национальных карт уже выпустили банки

AliExpress лидирует в России на рынке электронной торговли среди покупателей с невысоким доходом, говорит партнер Data Insight Борис Овчинников. З. Милявская / Ведомости

Национальные карты «Мир» теперь принимаются на китайской онлайн-площадке AliExpress, говорится в совместном сообщении компаний.

Ранее стороны заявляли, что прием российских карт начнется уже осенью 2016 г.

AliExpress лидирует в России на рынке электронной торговли по количеству заказов и трафику и особенно востребована в малых городах и среди покупателей с невысоким доходом, стоимость большинства товаров на этой площадке исчисляется сотнями, а то и десятками рублей, говорил ранее «Ведомостям» партнер Data Insight Борис Овчинников.

За май 2016 г. россияне совершили онлайн 39,2 млн платежей, а в мае этого года – 69,4 млн операций, указывает коммерческий директор Национальной системы платежных карт (оператор «Мира») Сергей Радченков. Он добавляет, что для системы важно обеспечить прием национальных карт на сайте одного из мировых лидеров интернет-торговли.

Прием национальных карт на AliExpress обеспечивает «Яндекс.Касса». На сайте AliExpres можно также расплатиться картами Visa, MasterCard, Maestro, AmericanExpress, а также с помощью банковского перевода, кошельков WebMoney или «Яндекс.Деньги», Western Union, Qiwi, мобильных платежей, наличными и т.д.

По закону с 1 июля карта «Мир» выдается всем, кто впервые обратился за открытием карты для зачисления на нее выплат из бюджета. Бюджетники, уже имеющие на руках карты, должны их обменять на российские до 1 июля 2018 г. Для пенсионеров переходный период продлится до середины 2020 г. Уже выпущено 11 млн карт «Мир».