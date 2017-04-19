AliExpress впервые запустит в России покупки в рассрочку и в кредит

AliExpress с 24 апреля начнет предоставлять россиянам возможность покупать товары в рассрочку или в кредит, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. По его словам, Россия станет первым рынком, где ритейлер предоставит такую возможность.

Купить в кредит можно будет товары российских продавцов в разделе «Молл», а в течение двух-трех месяцев возможность предоставления кредита будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3000 руб.

В рассрочку россияне смогут покупать смартфоны, ноутбуки и аксессуары.